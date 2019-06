César Hinostroza: "Salí del país por temor a sufrir un atentado contra mi vida y de ser enviado a prisión" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El exjuez supremo César Hinostroza rompió su silencio para defenderse de las acusaciones en su contra y justificó su huida a España, con la finalidad de evadir la justicia peruana.

"Cuando salí del país no hice por temor a sufrir un atentado contra mi vida y por el temor de ser enviado a prisión abusivamente. (...) Yo no iba a esperar ir a la cárcel de forma abusiva, violando mis derechos humanos, por eso pedí protección a un país democrático, donde realmente se respetan la división de poderes", expresó el diálogo con RPP.

"Se ha judicializado la política (...) El Poder Judicial se ha convertido en mesa de partes de las Fiscalías porque todo los pedidos de prisión preventiva, formalización de investigación prepatoria, tutela de derechos, son rechazados de plano, sin mayor argumentos, de manera que en el Perú no existen garantías para un proceso justo, por eso es que he venido a pedir protección al extranjero", agregó.

Sobre Keiko Fujimori y Fuerza Popular

Hinostroza indicó que en el Perú aseguran que la señora K es la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, pero pidió que esperen su versión ante el Ministerio Público.

Asimismo, negó haber favorecido en algún momento al partido fujimorista y que solo le preocupan sus derechos humanos.

"Todos dicen que la señora K es Keiko Fujimori, nada importa lo que diga yo ahora. Esperen la versión que diga ante la Fiscalía. Yo no cuido a nadie, me cuido a mí y velo por mis derechos humanos. Yo no he hecho ningún favor a nadie, menos a Fuerza Popular. No he hecho ningún favor, ni he merecido ninguno", manifestó.

"Martín Vizcarra amenazó al Congreso"

En ese sentido, el prófugo exmagistrado aseguró que el presidente de la República, Martín Vizcarra, amenazó a los congresistas para obligarles que lo condenen.

"Cuando la Comisión Permanente decide archivar la denuncia por organización criminal, al día siguiente el señor presidente de la República amenaza al Congreso para exigir que acusen al señor Hinostroza. El 4 de octubre del 2018, el Pleno me acusa por el delito de organización criminal sin elementos de convicción, esa es la violación de derechos humanos", señaló.

César Hinostroza se refirió a la reunión que se llevó en su domicilio, que contó con la presencia del exfiscal de la Nación Pedro Chávarry.

"En ninguna parte del mundo está prohibido hacer reuniones en su casa. El hecho de ir a un domicilio no lo convierte en mi amigo íntimo. No es muy amigo, porque no frecuento con él", indicó.