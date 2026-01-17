El exministro César Sandoval reveló en una entrevista con ‘Beto a Saber’ cómo intentó disuadir al actual presidente José Jerí de designar a David Hernández como jefe de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), a pesar de múltiples advertencias enviadas por WhatsApp sobre su presunta vinculación con actos de corrupción. El ex titular del MTC fundamentó sus alertas en informes técnicos de la Contraloría General de la República y denuncias penales en trámite ante el Ministerio Público. Sin embargo, el mandatario optó por defender la trayectoria del cuestionado funcionario, según denunció Sandoval.

El militante de APP, relató que el expremier Alberto Arana le consultó inicialmente sobre la solicitud de renuncia del anterior jefe de ATU, a lo que respondió que ya había tomado la decisión de removerlo. Sin embargo, Arana le informó que el congresista José Jerí había expresado preocupación por esa destitución, lo que llevó a Sandoval a contactar directamente al legislador vía WhatsApp.

“Usted está tratando de conectarse para que no lo muevan al señor de la ATU, señor congresista”, le habría escrito Sandoval.

En esa línea, aseguró que tiene pruebas concretas de las irregularidades detectadas por los organismos de control y las investigaciones en curso que comprometen directamente a David Hernández.

“Tengo documentos de Contraloría y hay una serie de denuncias fiscales en contra de este señor y no me inspira confianza”, comentó durate la entrevista.

Irregularidades millonarias documentadas

Entre las graves irregularidades señaladas destacaba el pago total de una obra valorizada en 13 millones de soles cuando solo presentaba un 20% de avance físico, además de cartas fianza falsas vinculadas a su ejecución. A pesar de presentar esta evidencia concreta, Jerí habría respondido defendiendo la capacidad profesional de Hernández.

“Es un buen profesional, no se merece que lo traten de esa manera”, habría respondido el jefe de estado.

Sandoval relató que días después de recibir la información que Jerí calificó como “escandalosa” y el Gobierno oficializó la designación del cuestionado funcionario mediante resolución suprema. Al respecto, el exministro habría intentado revertir la decisión enviando un mensaje final.

“Señor presidente, usted sabe que el señor está comprometido en actos de corrupción, lo dice la Contraloría, tiene carpetas fiscales en investigación. No deje usted que la corrupción lo toque, no designe, no dé ese paso”.