Segismundo Suárez, abogado del expresidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, explicó que su patrocinado no presenta peligro de fuga ni de obstaculización a la justicia debido a que se trata de un hombre de edad avanzada que “ha sufrido dos infartos cerebrales”. Sin embargo, este miércoles 11 de diciembre, el titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, Jorge Chávez Tamariz, aprobó el pedido de prisión preventiva por 18 meses en contra del expresidente del Consejo de Ministros César Villanueva.

“El estado de salud actual en el que se encuentra (César Villanueva) da cuenta de que tiene deficiencia cardíaca y deficiencia renal crónica. Requiere la ingesta más de 14 pastillas diarias. Presenta infarto cerebral por lo que requerirá una intervención quirúrgica, dos infartos cerebrales para ser exactos. ¿Qué peligro de fuga puede haber si necesita estar atendido permanentemente?”, argumentó Suárez durante la audiencia de prisión preventiva llevada a cabo esta tarde en el Poder Judicial.

César Villanueva es investigado por supuestamente recibir sobornos de Odebrecht por la adjudicación de la obra carretera San José de Sisa en el 2008, cuando era gobernador regional de San Martín.

“Estamos ante un hecho legal y que no da apariencia de ningún delito. La imputación de cargos se sustenta en hechos falsos que no merecen que se siga con el proceso en una prisión preventiva (...) Si yo tengo 10 propiedades (como las tiene Villanueva) es porque me quiero quedar, no porque me quiero ir como afirma el Ministerio Público”, agregó.

Con relación a los viajes hechos por César Villanueva a Brasil durante su gestión como gobernador de San Martín, Suárez sostuvo que se trata de una interpretación “maliciosa por parte de la fiscalía” pues “se trató de viajes protocolares que demandaban su presencia”.

César Villanueva fue detenido en Los Olivos el pasado 27 de noviembre cuando sostenía una reunión con los fiscales Alberto Rossel Alvarado y Ronald Chafloque Chávez. Según la tesis del Ministerio Público, habría buscado que estos le brinden información sobre el caso que se le sigue por presuntamente haber recibido sobornos de Odebrecht.

Cabe indicar que el pedido de prisión del Ministerio Público se aplica también para Marco Díaz, quien fue gerente del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo del Gobierno Regional de San Martín cuando la constructora brasileña Odebrecht se adjudicó la concesión de la carretera San José de Sisa. Tanto él como Villanueva son investigados por la presunta comisión del delito de colusión en agravio del Estado.