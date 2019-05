César Villanueva: "Inmunidad debe mantenerse en el Congreso"

Síguenos en Facebook

Han pasado casi tres meses desde que César Villanueva Arévalo renunció al cargo de presidente del Consejo de Ministros. Ahora, desde su escaño como representante de Alianza para el Progreso (APP), defiende la permanencia de la inmunidad parlamentaria, que ha sido blanco de críticas por los recientes casos de legisladores con sentencias que usaron esa prerrogativa para evadir la justicia y no cumplir su pena. Además, cuestiona la constante actitud confrontacional entre el Parlamento y el Ejecutivo, y califica de “error” las declaraciones de su colega de bancada Gloria Montenegro, quien dijo que “ella ya hubiese cerrado el Congreso”.

¿Qué puede decir sobre las últimas declaraciones del presidente Martín Vizcarra, que dejan abierta la posibilidad de plantear una cuestión de confianza?

Él no está marcando el paso a un pedido de confianza. Lo que está señalando es que existe un recurso de confianza que está en la Constitución en los casos extremos. Está pidiendo al Congreso ver con mayor urgencia el tema de la reforma.

El decir que espera que el Congreso tome acciones adecuadas y no estar usando el recurso de la cuestión de confianza, ¿no es una amenaza?

Son formas de decir en un momento, pero yo no veo las condiciones para pedir el tema de confianza porque el Congreso, más allá de las reacciones que hoy existen con el Ejecutivo, avanzará en el tema de las reformas. Lo mejor que puede pasar a este nivel es que pongamos los paños fríos.

¿Hay demora del Legislativo para atender las reformas planteadas por el Ejecutivo?

Por un lado, hay demora por parte del Congreso. Tendrá la Comisión (de Constitución) que ponerle mayor interés. Y por parte del Ejecutivo, ver que hay la necesidad de discutir las reformas. Soy optimista de que más allá de estas confrontaciones de palabras, podamos tener las reformas a tiempo.

El Presidente habló por tres días seguidos sobre una “cuestión de confianza”, ¿quién envía el mensaje de confrontación?

Si nos regimos un poco a los días pasados, hubo un buen gesto de reunión entre el Ejecutivo y los voceros del Congreso en Palacio (...). El tema que volvió a enervar fue la propuesta del Ejecutivo sobre la inmunidad y la decisión que toma el Congreso, pero hay que tener cabeza fría para analizar, tanto del Ejecutivo como del Congreso.

¿Cómo debe actuar el Congreso ante pedidos de levantamiento de inmunidad?

El tema de la inmunidad es bastante cuestionado, no porque no lo pueda tener el Congreso. Es una facultad política del Congreso. Lo que pasa es que se ha hecho un mal uso de esta facultad dentro del Parlamento (...). Ahora el caso del congresista Dipas está en el tapete. Apenas llegue la demanda del Poder Judicial (PJ) sobre el levantamiento de su inmunidad, lo único que tiene que hacer el Congreso es revisar si obedece a un tema de persecución política, y no esperar, como pasó con el congresista Donayre, una segunda instancia, porque en la primera ya se le ha condenado. En el Congreso no podemos convertirnos en otra instancia judicial.

¿Entonces, el levantamiento de inmunidad debe seguir en manos del Congreso?

Por supuesto, cuando hay una orden judicial como en el caso del congresista Dipas, de primera instancia, se hace la revisión y debe seguir su curso. La inmunidad política es política y solo está regida para el uso cuando hay una persecución, pero cuando es un tema administrativo y penal, eso le corresponde al PJ.

¿Cuál es la solución? Se necesita la inmunidad. No ahora, no porque hay persecución política, sino porque no sabemos lo que puede pasar en los próximos años. Es una facultad que debe mantenerse, así como la tienen otras instancias. No es el Congreso el único (poder) que la tiene. Se debe hacer una modificación en el Reglamento del Congreso para que quede muy precisado.

En una oportunidad, usted dijo que “la inmunidad se restringe o se elimina”, ¿por qué el cambio de versión?

Cuando yo dije eso, me refería a la necesidad de la modificación en el Reglamento del Congreso. La solicitud del Ejecutivo es mantener la inmunidad, pero que la califique la Corte Suprema. No está pidiendo eliminarla de plano. Está diciendo: “Estás haciendo mal uso y encima no lo quieres reconocer”.

¿Entonces, ya no se esperaría una segunda instancia?

Solo una revisión rápida de la justificación para dar la respuesta, y eso demora un día, dos días. Si nosotros empezamos a ver que la segunda instancia va a calificar, nos estamos convirtiendo en otro tribunal de justicia. Además, cuando el PJ, para cualquier persona que no ha tenido el cargo de congresista o diputado, en el momento que comete la irregularidad por la cual se le juzga, abre un proceso, este viene de antes. Entonces, si nos metemos en una sentencia de primera instancia (...), nos estamos inmiscuyendo en ese poder.

¿Qué pasa en el caso del congresista Dipas?

Él puede apelar, pero nosotros no podemos meternos en ese proceso.

¿También debería debatirse la inmunidad presidencial?

Ese caso es diferente.

¿Por qué?

Cuando se dice “todos fuera la inmunidad”, puede ser así, pero en política el Presidente sería atacado. Con tantos problemas que tenemos y con el nivel político que está en crisis hace años, se puede hacer una acusación al Presidente que demande por ejemplo paralizar sus funciones hasta que se investigue. Entonces, paralizamos el país y eso no es correcto.

¿Entonces, la inmunidad debe permanecer?

Por mí, por la gran insatisfacción que hay, levantaría la inmunidad en el Congreso. Si se levanta la inmunidad parlamentaria, seguro el 80% de la población te aplaude, pero hacemos frágil a una institución. No podemos tomar decisiones por una persona por dos, tres, cuatro o cinco.

¿Qué se debe hacer?

Se tiene que condenar el mal manejo dentro de la institución, y eso puede suceder en cualquier momento. En el caso del Presidente, si le quitas la inmunidad es proclive a ser denunciado por cualquier cosa, no solo el actual, sino cualquiera en adelante que asuma el cargo.

¿Considera que el premier Salvador del Solar está ayudando a reducir el clima de confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso?

He escuchado al Premier y algunos ministros frases no convenientes para un momento como este. Las reformas, para que sean reformas, tienen que pasar por el Congreso, nos guste o no nos guste. Lo que hay que hacer es manejar la situación con la serenidad suficiente como para dar oportunidad al tema de avanzar lo máximo que se pueda.

¿El Congreso lo está haciendo?

En esta semana de representación se han acordado sesiones de la comisión de Constitución; es decir, va a trabajar cuando el resto de congresistas están cumpliendo su función de representación. Esta comisión se ha propuesto trabajar; entonces, hay voluntad. Lo que pasa es que hay una situación sensible políticamente entre el Ejecutivo y el Congreso. A veces se piensa con la propuesta de ley de la congresista Aramayo sobre la no reelección presidencial que es una respuesta (...) inoportuna, porque ya el Presidente ha señalado que no va (a la reelección) y hay que tomarle la palabra.

¿El ir al Congreso a dejar un documento para anunciar que el Ejecutivo no participará en el debate no es aumentar el clima de confrontación?

Sin duda que sí, pero tenemos que responder a eso con la serenidad que corresponde en el caso. Porque si estamos en “dime que te digo”, no camina el país. Cada día, en el Congreso, estamos más desprestigiados y eso no es bueno para el país, y el Presidente también tiene que entender que las reformas tienen que discutirse. El hecho de modificar un poco el cronograma de trabajo en el Congreso, como participar en la (comisión de) Constitución durante la semana de representación, es una muestra y eso me parece bien.

¿Se debe bajar al tono de confrontación?

Los dos, el Ejecutivo y el Congreso, los dos (deben hacerlo). Sería injusto quejarse por un lado, porque el Congreso y el Ejecutivo son los más grandes pilares y deben tener la estabilidad política. Tenemos que cuidarla por el bien de traer más inversiones.

La ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, ha señalado que si fuera por ella, ya habría cerrado el Congreso, ¿coincide con eso?

Son expresiones que no son muy felices en este momento y en el escenario, porque si ella lo pudiese hacer en el Congreso, es otra cosa. Pero ella tiene una representación de ministro y los ministros podemos querer algunas cosas que, por el cargo, no podemos hacer.

¿Fue un comentario desafortunado de parte de su colega de bancada?

En el ambiente en el que estamos ha sido sin duda un error de la congresista Gloria Montenegro.

¿Han conversado el tema en bancada?

No, porque nos hemos enterado anoche (el viernes) por los medios. No tenía conocimiento. Seguro lo conversaremos, pero los cargos tenemos que manejarlos adecuadamente a la situación en la que estamos viviendo y todos los cargos políticos en estos momentos son sensibles. Hay que actuar mucho más que con pasión, con la cabeza fría.

¿Tiene algún candidato en mente para la presidencia de la Mesa Directiva?

No, pero espero que no sea un evento más que fraccione al Congreso. Espero una concordancia al interior de las bancadas para dirigir una directiva representativa.

¿Respaldaría una mesa multipartidaria integrada por Fuerza Popular?

El fujimorismo tiene una mayoría, por lo tanto no se puede negar que tienen opciones. Tenemos que buscar internamente hacer un gran esfuerzo para tratar de fortalecer esa imagen del Congreso, porque es un pilar fundamental para la democracia. Eso va por el lado de buscar acercamientos antes que distancias; entonces, el fujimorismo claro que tiene opción.

¿APP tiene un candidato para presidente del Congreso?

No hemos conversado formalmente sobre el tema, más allá del intercambio de opiniones sueltas en el Congreso.

¿Usted está interesado en presidir la Mesa Directiva?

No es un tema que esté en mi cabeza, creo que hay gente mucho más experta en el tema congresal y hay que evaluar eso.

¿No se debe considerar a qué bancada pertenecen los postulantes?

Se debe evaluar, mucho más que las camisetas, quiénes pueden ayudar a tener un Congreso equilibrado.

¿Si lo proponen como candidato para presidir una Mesa multipartidaria aceptaría?

Todo lo que ayude a mejorar las cosas, encantando de apoyar. Si yo puedo colaborar en una posición multipartidaria, a partir de APP, en ayudar a buscar encuentros, por supuesto que lo voy a hacer.

¿Como integrante de una Mesa con el congresista García Belaunde (AP) a la cabeza?

Primero, la bancada debe conversar y lo que ellos acuerden, eso se respeta. Por ejemplo, Víctor Andrés es una persona con mucha experiencia en el Congreso, también podría ser un excelente candidato, por qué no, pero todo dependerá de lo que defina la bancada.

¿Su colega de bancada Luis Iberico podría ser una buena opción para ser presidente del Congreso?

Él ha tenido la presidencia antes, podría ser una opción interesante.