César Villanueva: Necesitamos confiar en el Congreso y el Ejecutivo más allá de las diferencias (VIDEO)

El exjefe de Gabinete, César Villanueva, señaló que el Congreso de la República y el Gobierno de Martín Vizcarra se necesitan mutuamente para la reforma política.

En diálogo con 'Agenda Política' de Canal N, indicó que existe la necesidad de una estabilidad política, en la que se pueda confiar en el Legislativo y el Ejecutivo.

"Necesitamos una estabilidad política, confiar en el Ejecutivo, en el Congreso más allá de las diferencias. Creo que el Congreso está en una situación bien interesante de mostrar el núcleo importante que es defender la democracia y, el Ejecutivo también necesita del Congreso para hacer la reforma porque no hay reforma sin Congreso. Es claro que nos necesitamos mutuamente", mencionó.

Luego, el parlamentario de Alianza para el Progreso negó que por su experiencia en el Ejecutivo, el presidente Vizcarra le haya solicitado que sea una "bisagra" entre ambos poderes del Estado.

"A mí me ha tocado estar en los dos sitios, por eso se llama bisagra, pero no es exactamente el rol que yo he tenido porque no hecho el papel (...) ni él (Vizcarra) ni yo hemos dicho vamos a jugar esta estrategia", subrayó.

En otro momento, César Villanueva sostuvo que trabajar con la idea de un eventual cierre del Congreso "no es una buena receta" para los legisladores.

"Cuando uno trabaja pensando que el fantasma está atrás, no es una buena receta. La confianza es un tema cerrado, que se ha hecho bajo compromisos de trabajar las reformas", agregó.