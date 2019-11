César Villanueva pasó por control de identidad (FOTOS)

Síguenos en Facebook

César Villanueva, ex jefe del gabinete fue detenido de manera preliminar por siete días por agentes de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac) cuando se encontraba dentro de un restaurante ubicado en el distrito de Los Olivos. Tras casi 5 horas de diligencia en su casa, el ex titular de la PCM fue trasladado esta noche a la sede de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).

Este miércoles 27 de noviembre pasó control de identidad, a su salida no declaró a la prensa. Se le acusa por el presunto de delito de tráfico de influencias y el pedido para detenerlo fue realizado por el fiscal supremo Jesús Fernández Alarcón y autorizado por el juez Hugo Núñez.

La tesis del Ministerio Público detalla que el expremier se contactó, a través del ciudadano José María Santiesteban Zurita, con el fiscal superior Alberto Rosell Alvarado y el fiscal adjunto provincial Ronald Chafloque Chávez para pedir apoyo en la investigación que se le sigue por el caso Odebrecht. Los tres personajes mencionados también fueron detenidos.

Como se recuerda, César Villanueva es acusado de haber usado su cargo como gobernador regional de San Martín para favorecer a que Odebrecht se adjudique la carretera Cuñumbuque-Zapatero-San José de Sisa.