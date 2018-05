César Villanueva sobre cooperativas: "Nadie debe tener privilegios"

Síguenos en Facebook y YouTube

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, anunció que se reunirá la próxima semana con la titular del Midis, Liliana La Rosa, para conocer los detalles de la renuncia de la funcionaria que fue obligada a dimitir de su cargo en dicha cartera tras criticar a la congresista del Frente Amplio María Elena Foronda.

En diálogo con Correo, Villanueva señaló que si bien el Gobierno evaluará el tema de la supervisión de las cooperativas, no descartó que dicha labor recaiga en la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). En tanto, dijo confiar en que, tras la sustentación del gabinete ministerial en la Comisión de Constitución, el Congreso apruebe el pedido de facultades legislativas.

¿Cómo califica la sustentación de facultades del gabinete ministerial ante la Comisión de Constitución?

Nosotros hemos cumplido con lo que se había programado: presentar y exponer el pedido de facultades. He quedado satisfecho con la exposición del día viernes.

¿Cree que el Congreso aprobará este pedido de facultades?

Pienso que sí, porque hemos absuelto todas las dudas y preocupaciones de los congresistas. Esa es la imprecisión que nos quedó una vez terminada la reunión.

¿Qué viene tras la exposición de motivos?

Ya avanzamos lo más urgente en el tema de la Reconstrucción. Lo mismo estamos haciendo con el resto de temas del pedido de facultades. Ahora es trabajo del gabinete de técnicos para afinar las normas y alimentar de información de por qué estamos pidiendo las facultades. Es lo que se va a hacer en estas semanas que vienen. Ojalá se pueda hacer lo más rápido posible. Dependemos de la agenda del Congreso.

Durante la exposición, los congresistas tuvieron reparos en lo referente a materia tributaria...

Es normal. El tema tributario siempre es discutible y genera diferentes puntos de vista. Es un tema complejo y difícil de aceptarlo como cambio. Sin embargo, el balance es que ha quedado claro el porqué planteamos nuestra propuesta. La preocupación y los temores se tienen que dar, es natural, pero no hemos visto en ello un ánimo en contra. Lo que tenemos que hacer -porque tenemos 60 días para perfeccionar las propuestas- es evaluar todos los comentarios para medir si efectivamente hemos considerado las preocupaciones, y si estas tienen sustento o no.

Al tener listo el material a ingresar en el Congreso, ¿será clave el respaldo de la bancada oficialista?

De todas las bancadas.

Esta semana el gabinete se reunió con la bancada de Peruanos Por el Kambio. ¿Qué acuerdos se han establecido?

Hemos tenido la reunión con la bancada días atrás para ver un conjunto de temas, no solamente lo relacionado al pedido de facultades, sino también elementos relacionados a la coordinación política y acuerdos generales que se tiene con el Gobierno. Ha sido una reunión amplia para evaluar la situación política del país.

Mercedes Aráoz dijo que no le agradó la idea de que ocupe el cargo de premier luego de haber sido promotor de la vacancia. ¿Existe un distanciamiento?

He leído notas sobre la expresión de la ex primera ministra, pero no le ha dado mayor importancia al tema. Es su opinión y la respeto, pero no la comparto.

¿Ha conversado con ella personalmente?

Hemos conversado con ella durante la reunión con la bancada, pero acerca de puntos de vista políticos sobre economía y su proyección, no acerca de puntos de vista personales. No pienso tratarlo tampoco.

En el Congreso está en discusión el tema de la supervisión de las cooperativas. ¿El Ejecutivo tiene una postura definida sobre ello?

Es un tema central que no está en el escenario del Ejecutivo. Sin embargo, es de importancia para el país porque son instituciones financieras y crediticias, y tienen que estar naturalmente en el mismo marco en que está el resto. Es decir, tener una supervisión adecuada de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). (...) Nadie debe tener privilegios. Las cooperativas son parte de una institucionalidad y justamente, para tener mayor confianza en ellas, se requiere del respeto a las normas y el proceso de supervisión.

El punto de debate es si esta labor recae en la SBS o en una nueva institución, como lo propone Fuerza Popular (FP)...

Es una propuesta que habrá que evaluar. No se puede vestir con la misma talla de polo a todo el país, porque es muy diverso; y eso encaja en el tema de las cooperativas. Sí hay la necesidad de tener todo un paquete normativo para las cooperativas, pero diferente a lo que se ha contemplado para los bancos.

¿El Ejecutivo tiene previsto participar en este debate en los próximos días?

Más adelante quizá podamos evaluar con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el tema. (...) Si el tema se mantiene en discusión, tendremos una recomendación del MEF al Gobierno para informar una posición concreta.

El Perú necesita contar con una postura clara para combatir el delito de lavado de activos, generalmente asociado a las cooperativas, si desea ingresar a la OCDE...

Sin duda. Cualquiera que sea el mecanismo, aunque sea diferenciado, tiene que estar en un cuadro de supervisión formal. Que tú tengas un paquete de bancos y otro de cooperativas está bien, puedes tenerlo, pero ninguno puede estar exento de supervisión. (...) No podemos estar al margen de las normas internacionales en las que trabajamos para ser parte de la OCDE.

No obstante, diversas bancadas han acusado a FP de buscar hacer un lobby a favor de las cooperativas...

En el Congreso es natural que haya diferencias de opiniones y controversias. A veces se van a extremos, pero lo central es que, cualquiera sea la posición de las bancadas, no se puede perder el ánimo de supervisión.

¿Qué opina sobre la separación de una exfuncionaria del Midis por pronunciarse sobre el caso de la congresista María Elena Foronda?

Durante la exposición del pedido de facultades, el congresista Jorge del Castillo nos mencionó el caso y me entregó una carta sobre el tema. Voy a conversar en el Midis con la ministra para conocer la opinión de ambos lados. Es lo normal y correcto. Luego de eso podremos tomar una opinión sobre lo que ha sucedido.

Es cuestionable que se separe a un funcionario por emitir una opinión política fuera de su lugar de trabajo...

Todas las personas con quienes trabajamos, incluso en el gabinete, son libres de tener su propia opinión política. Ese no es un elemento descalificador para nadie. Somos muy amplios. No aceptaríamos que una persona tenga que cohibirse de hablar sobre política, porque todos lo hacemos. Espero que ese hecho no influya en las decisiones propias de la función que uno pueda tener.

¿Una opinión política no debe ser utilizada como motivo de despido?

No tiene que ser. Estamos en un país democrático. Quiero conocer los elementos particulares del caso y, por ello, conversaré con la ministra (Liliana La Rosa) entre el lunes y el martes.

¿También se convocará a la exfuncionaria implicada?

Es lo ideal sí, porque tengo su carta de renuncia. Ahí claramente se ve que ha sido una renuncia no tan voluntaria. Es un tema que hay que atender para liberarlo de cualquier duda o sospecha. No somos un gobierno que busca esconder cosas, y si hay algo que corregir, lo haremos. Si hay buenas razones, aceptaré, y si no, tendré que opinar sobre eso con la ministra.

¿Conversar sobre lo ocurrido no implica que el Gobierno reste confianza al Midis y su manejo interno?

No. No creo eso, ni que tampoco le reste credibilidad a la persona que ha denunciado, porque si ha renunciado, es por algo. Quiero ver la gravedad que corresponde y ojalá podamos consensuar una solución para que esto se resuelva y no se vuelva a repetir.

¿Hay avances en el tema de las reuniones entre el presidente Martín Vizcarra y otros líderes políticos, como el caso de Keiko Fujimori?

Los diálogos políticos se están dando. Lo hice primero con las bancadas, y ese nivel de conversación genera que se maneje una política abierta y menos confrontacional. Tenemos diferencias naturales, sí, como las hay en una familia, pero ese no es un elemento que desuna. La reunión con los principales líderes políticos está dentro de la agenda prevista para el Presidente, pero todavía no hemos señalado un cronograma. Hemos estado enfocados en el pedido de facultades y que tiene aún semanas más por delante. Cuando terminemos eso, informaremos sobre las fechas de reuniones consultando con los grupos políticos la agenda de cada líder.

¿Usted se encargará de las coordinaciones?

Yo mismo. No tengo ningún problema en reunirme con los grupos políticos y conversar con ellos para tratar una agenda. He notado que el país no estaba acostumbrado a que se dialogue entre los partidos. Se entendió que dialogar es pactar, y eso no es así. Si eres un líder, tienes pensar en función del país, no en función personal ni de tu agrupación. (...) Las conversaciones que se puedan tener (con los partidos) es parte del proceso democrático. No tengo la soberbia de ser un primer ministro de mantenerme en una sola posición. Los políticos tienen que aprender a ser más humildes y escuchar.

¿Cuándo podrían iniciarse estas reuniones?

No sé aún las fechas, pero me gustaría que sean antes del 28 de julio. Porque el segundo semestre del año nos pondremos a trabajar con la idea recogida políticamente, recomendaciones sobre el plan de gobierno que tenemos y que es para todos.

¿Ello implicaría que el mensaje a la Nación por Fiestas sea una propuesta consolidada con las bancadas?

Exactamente. Un escenario político tenso, nervioso y agresivo no es bueno para el país. Crea un aire de inestabilidad aun cuando no sea una relación grave entre el Ejecutivo y el Congreso; mientras que la madurez política genera estabilidad y confianza para la inversión pública y privada.

¿Por qué el Gobierno derogó los decretos que autorizaban la exploración petrolera en el norte?

Esa derogatoria no significa que estemos contra la inversión privada.

¿Qué sucedió entonces?

Se creó demasiada desconfianza y sospecha por cómo se dio la aprobación (de los cinco contratos de exploración con la empresa Tullow Oil) en las últimas horas del gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Eso más allá de si fue un proceso correctamente hecho, que creo que sí. La población del norte está muy sensible sobre el proyecto por el tema de la contaminación. (...) Tampoco hemos tenido un Estado que muestre una respuesta clara sobre ello y una compensación por los daños. Por eso es obvio que existe temor por parte de los pescadores.

¿Cuáles son los pasos a seguir ahora?

Lo sano es decir “volamos al primer paso”, porque no se hizo una consulta, no se pidió ni se explicó a la población el tema. Si voy a entrar a tu casa, debo decirte por qué, para qué y cuál será el resultado de la visita que estoy haciendo.

¿Hubo irregularidades en la aprobación de estos decretos?

Tampoco creo que haya sido un tema de irregularidad jurídica, más bien sí una ausencia de información para la población. Eso tienen que reconocerlo. Podemos retroceder, explicar las cosas y avanzar cuando los involucrados conozcan los beneficios.

Sin embargo, desde afuera también significó el retroceso a una medida aprobada por PPK...

Lo tomamos como una opinión. Se tiene por primera vez un gobierno que dialoga, y eso no significa debilidad. Al contrario, quien impone -porque tienes la fuerza- termina siendo débil. Nadie nos va a empujar a tomar decisiones por presión, sea mediática o de la propia población. No es así como nosotros trabajamos con el presidente Vizcarra.

DATOS

- 25 de mayo se separó del Midis a una funcionaria por aparente sesgo político.

- 671 cooperativas existen a nivel nacional, según la SBS.

- 10 horas se prolongó la presentación del gabinete Villanueva.

César Villanueva

Premier. Fue gobernador regional de San Martín por dos periodos (2007-2013 y 2013-2014). En el 2016 fue elegido congresista de Alianza Para el Progreso.