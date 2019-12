A través de una videoconferencia el ex premier César Villanueva expuso sus argumentos ante la Primera Sala Penal de Apelaciones que resolverá su apelación sobre los 18 meses de prisión preventiva por el caso Odebrecht.

El ex primer ministro del gobierno de Martín Vizcarra durante su intervención que su salud se encuentra resquebrajada, pero que sin embargo, lo que se resuelva a sabiendas de tal situación queda en manos del tribunal.

“Tengo un aneurisma, tengo una orden de operación a la columna por tres hernias, tengo tres by pass con marcapaso e insuficiencia renal. Si eso no es importante para la justicia lo dejo a criterio de la sala, pero yo estoy acá porque sigo confiando en la justicia”, indicó el ex congresista.

El fiscal del equipo especial Germán Juárez atribuye al ex funcionario que habría recibido supuestas coimas de la empresa Odebrecht para que se le adjudique la obra de la carretera San José de Sisa.

En tanto, el tribunal dejó al voto la apelación que presentó Jaime Bustamante defensa legal de Villanueva.

El abogado de Villanueva sostuvo que se cometieron agravios en la resolución de prisión preventiva como: violación a sus derechos fundamentales y no tomar en cuenta su arraigo y salud del investigado.