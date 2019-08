Choquehuanca no irá a ninguna bancada: "Seguiré respaldando al presidente" (VIDEOS)

Síguenos en Facebook

A una semana de su renuncia a la bancada de Peruanos por el Kambio, la congresista Ana María Choquehuanca dijo que no se irá a ninguna bancada y que continuará como legisladora no agrupada; e indicó que seguirá respaldando al presidente Martín Vizcarra.

"A ninguna bancada (iré)", aseveró la parlamentaria al insistir que su salida del grupo parlamentario oficialista se debe a "situaciones internas" y no por estar en desacuerdo con el Ejecutivo.

"Yo voy a quedar en mi línea de gobierno, yo fui la más votada en Arequipa, la población confió en mi por una agrupación política que yo voy a mantener... Yo no tengo distanciamiento con el Gobierno, he renunciado por un tema interno de la bancada que no deseo ventilar tampoco", refirió hoy.

"Yo sigo en la línea de gobierno de respaldo al presidente porque no estoy para deteriorar la imagen de ninguna bancada, ni mucho menos. Son temas internos que a veces se suscitan, pero definitivamente yo sigo en la línea de gobierno, voy seguir defendiendo los objetivos del plan de gobierno, respaldando al presidente y eso va ser hasta el último día", anotó.

Diálogo de Congreso y Ejecutivo

Choquehuanca también se refirió al diálogo que sostendrán el presidente Martín Vizcarra y el titular del Congreso, Pedro Olaechea y lo calificó de positivo, sin importar donde se dé la reunión.

"Al margen de dónde será, yo creo que si es necesario conversar, creo el diálogo es una excelente herramienta para poder llegar a acuerdos y ver consensos. Un diálogo permite abrir muchos espacios para definir sobre el comienzo o fin de una crisis, por ejemplo", refirió.

La legisladora no agrupada señaló que ahí seguramente se hablará sobre el proyecto de reforma de adelanto de elecciones. "Se abordará cuándo se va debatir, los plazos o de repente hay alguna otra propuesta del presidente del Congreso o el Ejecutivo", indicó.

En torno al proyecto del Ejecutivo, Choquehuanca dijo se trata de "una vía constitucional que nosotros esperamos que salga adelante".

A favor de fallo sobre PPK

La legisladora Ana María Choquehuanca consideró oportuno el fallo a favor del expresidente Pedro Pablo Kuczysnki. En ese sentido, sostuvo que el juez evaluó la situación del exmandatario, quien ya ha tenido otros procesos judiciales y además el tema de su salud.

Además, aseguró que le tiene mucho aprecio a PPK, pues gracias a él, llegó al Parlamento junto a otros colegas.

Finalmente, sostuvo que ante esta situación lo pensará muy bien antes de ir a visitarlo a fin no perjudicarlo de ninguna manera.