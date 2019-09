Clemente Flores critica que funcionaria use discurso de privatización del agua con fines políticos

El vocero del oficialismo, Clemente Flores, lamentó que Luisa Eyzaguirre, Secretaria General del Sindicado de Trabajadores de Sedapal, Sutesal, intente desmentir al presidente Martín Vizcarra, quien aclaró que el agua no será privatizada.

"El agua no se va a privatizar,ese tema está claro, no solo porque lo ha dicho el presidente Vizcarra, sino porque existe una Ley que ha pasado por la Comisión de Vivienda del Parlamento al respecto. Ese tema está zanjado y lamento que se use para conseguir réditos políticos", sostuvo a su salida de una comisión legislativa.

Asimismo, el vocero pepekausa cuestionó que Eyzaguirre realice proselitismo político abierto, con miras a las próximas elecciones generales, utilizando el discurso de no privatización del agua, tema de gran interés público y social "El gerente general de Sedapal debe corregir estas conductas. Los servidores públicos, como ella, deberían ser sancionados por desinformar a la población, pese a que el presidente Vizcarra ya ha dejado las cosas claras", destacó.

A juicio de Flores, la Procuraduría debería tomas acciones penales contra Luisa Eyzaguirre, quien a través del sindicato Sutesal, viene descontando miles de soles a sus afiliados directamente de su boleta de pago, generando una campaña desinformativa y usando un discurso falso, azuzador y amedrentador con fines políticos. "Se le debe investigar pronto" declaró.

Además, sostuvo que habrían otros 10 miembros del sindicato que desde hace 4 años están con licencia sindical y cobran sus 16 sueldos anuales, además de un bono de productividad por cumplimiento de metas, pese a que no trabajan.