Clemente Flores responde a Milagros Salazar: "De ninguna forma la PCM (está prohibiendo información)" (VIDEO)

Clemente Flores se pronunció luego de que Milagros Salazar denunció en la Comisión Permanente que un funcionario de EsSalud se negó mediante un oficio a proporcionarle información que ella solicitó por ser exparlamentaria del Congreso disuelto.

Recordemos que la integrante de la Comisión Permanente señaló que envió en setiembre dos veces un documento a EsSalud solicitando información a la Red de EsSalud de Tacna, sin embargo en noviembre el encargado de la red le respondió en noviembre que por orden de un Decreto Supremo de la Presidencia del Consejo de Ministros no se le puede enviar información solicitada a los ex parlamentarios del Congreso disuelto.

El oficialista Clemente Flores señaló este seguramente esto fue una malainterpretación del parte del funcionario ya que los miembros de la Comisión Permanente tienen acceso a la información.

"Yo exhorto a todo funcionario público que está en la obligación de dar información a cualquier ciudadano y mucho más aún a un miembro de la Comisión Permanente. Que la señora Milagros Salazar lo haya mencionado públicamente, entonces que formalice esa denuncia ante de la Fiscalía, ante la negación de la información", respondió Clemente Flores.

"Ese decreto que se emitió para la Disolución del Congreso habrá sido tomado en cuenta pero no hay un decreto en específico que diga eso. Puede ser que el funcionario está malinterpretando en ese sentido. La información es pública, no hay secreto de Estado. De ninguna forma la PCM (está prohibiendo información)", agregó Clemente Flores.

Milagros Salazar contó que le archivaron su pedido de solicitud de información por un Decreto Supremo de la PCM.

"Yo he enviado un documento en setiembre a EsSalud sobre una negligencia en la red asistencial de Tacna y pedí información sobre el caso de un niño que murió. No hubo ninguna respuesta, hizo caso omiso. El 4 de noviembre vuelvo a hacer el pedido de información, pero el 11 de noviembre me responden que ha recibido un oficio de la Gerencia General de Salud que ha dispuesto el archivamiento a nivel nacional de los pedidos de información requeridos por los diversos ex parlamentarios del Congreso disuelto, es decir mandado por Decreto Supremo de la PCM", denunció Salazar.