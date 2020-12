Cluber Aliaga, el renunciante ministro del Interior, afirmó que tomó la decisión de dar un paso al costado por principios y porque no quiso ser escuchado cuando intentó expresar su posición sobre las acciones ejecutadas cuando su antecesor Rubén Vargas estuvo en el cargo, tales como relevar a 18 generales de la Policía Nacional del Perú (PNP).

“He intentado por todos los medios de exponer mi posición, pero han querido imponerme, solamente allanarme, a las decisiones que previamente habían dado . La relación ha sido totalmente con la jefa del Gabinete, la primera ministra. Es por ese medio que nosotros, los ministros, tenemos que exponer las razones y argumentos para que el primer ministro canalice hacia el presidente, pero no se ha querido dar trámite”, expresó en diálogo con Milagros Leiva.

“Como es la jefa del Consejo de Ministros y la que me convocó, entonces si no va a escuchar mis argumentos, tengo que dar un paso al costado por razones de principios y porque soy un hombre de derecho”, agregó.

Cluber Aliaga tras renunciar al Mininter. Video: Willax TV

Cluber Aliaga dijo que no se puede pedir “simplemente” que un ministro “siga la línea de lo que ya se ha dicho” y que no quisieron leer los documentos que elaboró para buscar una salida a la crisis de la Policía.

“Simplemente no ha querido escuchar, no ha querido leer los documentos. A mí me han costado cuatro días de duro esfuerzo, con varios abogados y personal del Ministerio, de obtener las explicaciones y argumentos y las diferentes alternativas para solucionar el problema, de la mejor manera posible”, aseveró.

Aliaga sintió haber perdido la confianza de la premier Violeta Bermúdez, quien la recomendó, y decidió dar un paso al costado.

