Comisión de Constitución pone freno a Martín Vizcarra

La Comisión de Constitución del Congreso acordó ayer emitir un pronunciamiento en defensa del Parlamento, luego de que el presidente Martín Vizcarra señalara que si no se aprueban los proyectos de reforma política presentados por el Ejecutivo, respetando su esencia, interpretará como denegada la confianza que se otorgó al gabinete ministerial.

De esa manera, el jefe de Estado no descartó la opción de cerrar el Congreso, pero respetando -precisó- “lo que está estipulado en la Constitución”.

La mayoría de bancadas votaron a favor de la citada medida. Estas fueron el Apra, Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza Para el Progreso y el independiente Gilbert Violeta. En contra estuvieron Marisa Glave (Nuevo Perú), Marco Arana (Frente Amplio) y Gino Costa (Liberal).

POSICIONES

La propuesta para que la Comisión de Constitución se pronuncie respecto de la posición del Mandatario provino del aprista Javier Velásquez Quesquén.

“Lamentablemente no tenemos un conductor en el Congreso que haga respetar los fueros parlamentarios (...). El Parlamento se hizo para que haya un equilibrio y no estos reflejos autoritarios obsesionados por las encuestas. Le ha hecho (al Presidente de la República) subir unos puntos, pero con una economía que sigue estancada”, sostuvo.

Con ese argumento, Velásquez planteó que la Comisión sea la que formule un llamado al presidente Martín Vizcarra para que reflexione.

Igual postura mostró la fujimorista Luz Salgado. “Ya que no tenemos un presidente que defienda el Congreso, que sea la Comisión de Constitución la que lo haga”, sentenció.

Su colega Lourdes Alcorta se unió a los cuestionamientos contra el jefe de Estado. “El señor (Vizcarra) no tiene idea de lo que es la democracia, tolerancia y de lo que es el país. La inversión pública del Ejecutivo es un reverendo desastre (...). Este Congreso lo vamos a defender hasta las últimas consecuencias”, manifestó.

Señaló que si Vizcarra tuviese la noción de ser presidente de un país, no estaría “en andanzas de querer tomar el Congreso”.

Entre tanto, la apepista Marisol Espinoza aseguró que lo mínimo que debería hacer el Parlamento es defender su institucionalidad. “Y no para nosotros, porque dejaremos este Congreso. No podemos dejar malos precedentes de institucionalidad. Un mal precedente es interpretar la confianza; eso se gana y definitivamente hemos apostado por la gobernabilidad del país”, destacó.

Su compañero de bancada Luis Iberico acotó que el Presidente se equivoca, ya que el Congreso no se ha negado a la reforma política. “Esta declaración de Vizcarra perturba el ánimo de diálogo y reconciliación con el Parlamento”, resaltó.

Para el expresidente del Congreso, ningún constitucionalista serio e independiente aceptaría que el Presidente pueda disolver el Congreso en función de una interpretación a posteriori de la confianza a su gabinete.

La posición de Vizcarra -a su juicio- sería la de una ruptura democrática. “De las encuestas no se come; no dan trabajo, no curan la anemia, no construyen colegios, no dan seguridad; son flor de un día (...). Si están siguiendo ese camino, se equivocan totalmente”, sostuvo Iberico.

Por su parte, la fujimorista Luz Salgado indicó que al presidente Vizcarra lo asesoran personas que están buscando un caos.

“Quieren llevar al país a la bancarrota, al caos; no me digan que con la reforma política vamos a solucionar los problemas de la anemia (...). Estamos teniendo aquí dos cabezas que piensen diferente y eso no le hace bien al país”, manifestó en alusión a un tono dialogante del premier Salvador del Solar y a uno confrontacional de Vizcarra.

En otro momento, el aprista Mauricio Mulder señaló que quienes tienen un poco de poder en el país, como el Mandatario, solo se hacen fuertes con un enemigo débil, tal como lo es el Congreso ahora.

“Por eso salen con ese tipo de discursos. Pero este Congreso tiene que responder valientemente al Presidente cuando viene con ese tipo de amenazas”, agregó.

PERTURBA

Una posición diferente asumieron tres legisladores, conocidos por ser allegados al Ejecutivo.

El congresista Gino Costa (Liberal) expuso que era la primera vez que Vizcarra planteaba una opción de cerrar el Parlamento y justificó sus declaraciones ante la pregunta persistente de la prensa. “A mí no me parece provocador”, replicó.

Una posición conciliadora tuvo la oficialista Ana Choquehuanca, y exhortó a que no haya una batalla entre el Parlamento y el Ejecutivo. “La batalla se tiene que ganar a la corrupción; no debe ser contra nosotros”, destacó.

TRIBUNAL

Por otro lado, el exoficialista Gilbert Violeta propuso que el Parlamento promueva una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional, a fin de que se conozca el alcance de la cuestión de confianza, iniciativa que legalmente debe ser presentada por el titular del Congreso, Daniel Salaverry.

El legislador puntualizó que su propuesta la presentó a través de una moción, pero que aún no se ha puesto a voto en el pleno.

“En el fondo nos resuelve un problema de largo plazo. No se debería generar un escenario de incertidumbre política y jurídica (....); por ello, la medida menos confrontacional y más amigable es la de ir al Tribunal Constitucional”, acotó.

Por ese motivo, planteó que desde la Comisión de Constitución se promueva la citada demanda para que Salaverry la haga suya y se vote en el pleno.

Al respecto, Rosa Bartra precisó que su propuesta será discutida en la siguiente sesión de la Comisión de Constitución.

EXPOSICIÓN

Luego de ello, el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, se presentó ante Constitución y expuso la propuesta del Gobierno sobre los partidos políticos, que plantea que la inscripción de una organización política sea de acuerdo con el número de militantes, el 0.075% de los ciudadanos que sufragaron en la última elección nacional.

Asimismo, se presentó Fernando Tuesta Soldevilla, quien presidió la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, para hablar sobre las elecciones primarias abiertas y obligatorias.

Esta última propuesta generó varias reacciones de diversos parlamentarios. Uno de ellos fue el congresista Elías Rodríguez (Apra), quien dijo que los ciudadanos participarán en una elección de candidatos solo por no pagar una multa. “No se les puede obligar; pueden ir los afiliados, pero que la gente participe sin conocer es casi imposible”, destacó.

Su colega Mauricio Mulder comentó que no habrá una verdadera democracia electoral y que los partidos solo funcionarían como clubes electorales.

En tanto, la fujimorista Luz Salgado señaló que si se cuestiona bastante la adhesión (firmas) para la creación de partidos políticos debido a un poco aporte a la participación de los ciudadanos, algo peor sucedería con el voto de no militantes en una organización política.

“¿Qué va a aportar un señor que ni idea tiene de un partido político que lo voy a obligar a votar?, ¿cuál es el aporte? No queremos que los partidos políticos solo sirvan como entes electorales”, destacó.

Finalmente, la sesión de Constitución se suspendió por falta de tiempo. La presidenta de Constitución, Rosa Bartra, indicó que hoy por la tarde (2:30 p.m.) se continuará con el debate y la exposición de los invitados pendientes.

Deben responder a las interrogantes de los legisladores el ministro Zeballos y Tuesta Soldevilla. Además, hoy deben exponer funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).