La comisión de Ética del Congreso, una vez más, blindó a dos parlamentarios que enfrentan graves acusaciones.

El grupo de trabajo parlamentario rechazó ayer abrirle indagaciones a Guillermo Aliaga (Somos Perú), por sus presuntos vínculos con la organización criminal “Los cuellos blancos del puerto”, y Walter Rivera (Acción Popular), a quien captaron bailando en una fiesta celebrada durante la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Los casos. A fines de agosto, un programa periodístico reveló que un aspirante a colaborador eficaz afirmó a la Fiscalía que Aliaga se reunió con Walter Ríos, expresidente de la Corte Superior del Callao, y con el asesor de este Gianfranco Paredes con el fin de pedir apoyo para su tío, quien era procesado por violencia contra su pareja.

También trascendió que el legislador tenía 67 llamadas con Marcelino Meneses, abogado que formaría parte de la citada organización criminal.

Aliaga admitió conocer a Gianfranco Paredes, pero negó el resto de lo declarado por el colaborador.

Walter Rivera, en tanto, reconoció que estuvo en una reunión. Sin embargo, aseveró que en ella solo hubo 12 personas y que “se cumplieron todas las medidas de bioseguridad”.

“Para participar exigí que no haya licor, que las sillas estén a dos metros. Cuando yo me retiraba, me pidió el empresario que corte la cinta y se reviente el champán”, relató el acciopopulista.

Ante las contundencia de las imágenes, Rivera igual ofreció disculpas por el incidente.

SALVAVIDAS. En la Comisión de Ética, Aliaga se salvó de que le abran una investigación gracias a los votos en contra de Tania Rodas (APP), César Gonzales (SP), Miguel Vivanco (FP) y del propio Walter Rivera.

A favor de iniciar las pesquisas estuvieron Luz Cayguaray (Frepap) y Zenaida Solís (Partido Morado).

En el caso de Rivera, Rodas, Gonzales, Vivanco y Solís votaron para rechazar la indagación. La única que votó a favor fue la legisladora del Frepap Cayguaray.

