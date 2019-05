Comisión de Ética: Informe final del caso Daniel Salaverry se votará el 3 de junio

Síguenos en Facebook

Han pasado casi seis meses desde que se denunció que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, presentó informes falsos durante su semana de representación, hecho que propició una investigación en la Comisión de Ética.

Precisamente, el próximo lunes 3 de junio, el citado grupo votará el informe contra el exfujimorista, que podría terminar en su archivamiento o en su suspensión hasta por 120 días.

Datos

Fuentes informaron a Correo que el grupo, presidido por la congresista Janet Sánchez (PPK), tiene suficiente información para elaborar el informe final.

Además, se conoció que el legislador trujillano ofreció una lista de testigos en su defensa. Sin embargo, no acudieron a declarar.

Entre los citados que podían ayudar a tener más luces respecto a la denuncia del presidente del Parlamento destaca Gianmarco Quezada, quien fue su asesor de confianza y, posteriormente, despedido tras la revelación de documentos y fotografías supuestamente falsas presentadas desde el despacho del parlamentario ante la Mesa Directiva en 2017.

Pedido

Hace una semana, Salaverry sostuvo en diálogo con este medio que “están negociando mi cabeza (en la Comisión de Ética)”.

Al respecto, Sánchez lo exhortó a ofrecer disculpas “porque no puede referirse a mí de esa manera. No creo que exista persona perfecta, pero no puede quejarse”, indicó la oficialista.

Sánchez confirmó que sí participará en la votación del informe final. “La Comisión de Ética investiga la conducta de los parlamentarios y si ellos han cometido una infracción al Código de Ética del Congreso” y sostuvo como argumento que le permitiría participar al momento de tomar la decisión final del caso.