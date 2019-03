Comisión de Ética sesiona en reserva para ver denuncia de acoso sexual contra Lescano (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La Comisión de Ética sesiona en reserva para ver la denuncia de acoso sexual de una periodista contra el legislador de Acción Popular, Yonhy Lescano.

La presidenta de ese grupo de trabajo, Janet Sánchez, accedió este jueves al pedido de los congresistas de Fuerza Popular, Marco Miyashiro y Úrsula Letona, para que el debate de esa denuncia sea en estricto privado.

Al respecto, Yonhy Lescano, aseguró que detrás de la determinación de la Comisión de Ética existe un deseo de que no se conozca la verdad tras la denuncia de la periodista en su contra.

En ese sentido, refirió que había demandado que esa sesión se haga de forma pública y ante la presencia de los medios.

"No quieren que se sepa la verdad, es una difamación. No quieren que el pueblo vea la difamación, entonces, están pasando a una sesión reservada. Yo he pedido pública no quieren", remarcó.

En otro momento, Lescano negó haber pedido al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, que no se levantara la denuncia de acoso sexual en su contra por una periodista.

"Nosotros para que vamos a pedir que no le levantara la noticia, si nosotros no hemos cometido ningún delito, no hemos hecho absolutamente nada como hoy lo vamos a explicar. De tal manera que se nota un complot hecho y derecho en mi contra que todos están confabulando para sacarme del Congreso", expresó el legislador antes de ingresar a la sesión reservada en la Comisión de Ética.

El 1 de marzo pasado, una periodista presentó su denuncia formal contra Lescano después de varios días de especular con respecto a la identidad del parlamentario. Ella aseguró que fue víctima de acoso sexual a través del Whatsapp.