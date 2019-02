Comisión de Ética admitió denuncia contra fujimorista Héctor Becerril

Síguenos en Facebook

La Comisión de Ética aprobó admitir a trámite la denuncia contra el congresista Héctor Becerril (Fuerza Popular) por lo tanto, el grupo presidido por la oficialista Janet Sánchez iniciará las labores de indagación por un presunto favorecimiento a una empresaria chiclayana a cambio de coimas.

Por unanimidad, se aprobó dar inicio a las indagaciones que concluirá en un informe final que podría sugerir archivar el caso o suspender al legislador hasta por 120 días.

Como se recuerda, fue el congresista Marco Arana quien denunció a Becerril ante Ética por un informe periodístico que da cuenta que la empresaria Mirtha Gonzales solventó los acabados de la vivienda del legislador "naranja" a cambio de no perder un proyecto de la planta de tratamiento en Chiclayo.

La sesión extraordinaria inició a las 10 de la mañana. El congresista Yonhy Lescano fue uno de los primeros en tomar la palabra y dijo esperar que la aprobación de la denuncia "sea por unanimidad".

"No como en otras ocasiones en que Fuerza Popular ha blindado al congresista Héctor Becerril", enfatizó.

A su turno, Milagros Salazar (FP) sostuvo que el grupo "naranja" no puede blindar a los legisladores porque de 10 miembros ellos son solo 4. "El hecho de que alguna denuncie no califique, eso no significa blindaje", comentó.

En tanto, Úrsula Letona (FP) recordó que la ocasión en que la bancada "naranja" respaldó suspender temporalmente una denuncia en Ética contra Becerril por una presunta reunión con un exconsejero del CNM, fue porque la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tenía el mismo caso y archivó la denuncia.

Nota previa

Se prevé un enconado debate en la sesión de hoy en la Comisión de Ética Parlamentaria que, a partir de las 10:00 a.m., decidirá si abre indagación preliminar contra Héctor Becerril.

Pesa sobre el legislador de Fuerza Popular la denuncia pública de la empresaria Mirtha Rodríguez Yep, quien asegura haber entregado sobornos, por intermedio de Antonio Becerril, hasta en tres ocasiones.

Ética también tomará una decisión sobre el caso del congresista Glider Ushñahua (ex Fuerza Popular), denunciado por presunto incumplimiento de la pensión alimentaria de un hijo y alegados maltratos a la madre del menor.

DEBATE

El caso del legislador Becerril se anticipa como el más conflictivo, por cuanto es previsible que reciba el respaldo de los cuatro miembros de Fuerza Popular y de Mauricio Mulder, legislador que usualmente suma su voto al grupo naranja.

Milagros Salazar, Úrsula Letona (cuya renuncia a FP no ha sido aún aceptada), Marcos Miyashiro y Freddy Sarmiento Betancourt conforman el bloque fujimorista.

En el lado opositor, Yonhy Lescano (AP); Marcos Arana y Hernando Cevallos (Frente Amplio); y Eloy Narváez (Alianza Para el Progreso) anunciaron ayer que votarán para que Becerril sea investigado.

Eventualmente, cabe esperar que Edgar Ochoa (Nuevo Perú) respalde investigar a Becerril.

Según el procedimiento, la votación de hoy puede aprobar una indagación preliminar en torno a los dos legisladores, es decir, una mirada previa para sopesar la seriedad del caso antes de iniciar una investigación a fondo.

Entre los integrantes de dicha comisión se barajó la siguiente pregunta: ¿Habrá el quórum reglamentario?

La titular de Ética Parlamentaria explicó que los casos de falta de quórum no han sido usuales en esta comisión.

De ser aprobada una indagación preliminar, ambos legisladores tendrán los espacios previstos en el Reglamento del Congreso para asumir sus defensas mediante documentos y de manera presencial.

La empresaria Mirtha Rodríguez aportó anoche nuevos detalles de su denuncia.