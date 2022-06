La Comisión de Seguridad Ciudadana citó al ministro del Interior, Dimitri Senmache, para las 6 de la tarde de este martes, a fin de que informen sobre las acciones tomadas por la policía para la captura de peruanas requisitoriadas por la justicia.

En su presentación, el titular de la cartera también deberá dar información sobre los resultados de la medida de de Estado de Emergencia en Lima y Callao, actualmente vigente.

Además, Senmache tendrá que responder sobre el restablecimiento del sistema AFIS que no se encuentra en funcionamiento desde el mes de setiembre del año 2021. La agenda del grupo de trabajo precisa que esta herramienta tecnológica es necesaria para las unidades usuarias de la PNP, a cargo de la investigación criminal, INTERPOL, RENIEC y Ministerio Público.

En nuestra décima sesión ordinaria de hoy se presenta el titular del Ministerio del Interior, Dimitri Senmache, para hablar sobre la situación de su sector.

6:00 p.m.

Esta invitación se da luego de que Senmache se presentara ante la Comisión de Fiscalización, en la que responsabilizó al Ministerio Público de la fuga del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva.

Senmache dijo en dicha oportunidad que la policía hizo la labor que le correspondía, porque la videovigilancia se hizo a inmuebles vinculados a Juan Silva, incluyendo su domicilio y otras áreas donde, desde el 27 de mayo y en adelante, se detectó que no estaban siendo usados por el exministro.

“He escuchado a algunas personas salir en medios indicando por qué la policía no hizo seguimiento. Porque no podía hacer seguimiento dado que eso no se enmarca en el pedido del proceso de videovigilancia. Si la policía sigue a alguien sin una orden, está violando los derechos de esa persona y puede ocasionar problemas en el proceso que se le sigue y se sanciona al policía que haya cometido ese abuso de autoridad porque está extralimitándose en sus funciones”, explicó.