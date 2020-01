Avances ensombrecidos. La Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tomará hoy juramento a la abogada María Zavala Valladares, en medio de una serie de controversias hacia su persona y el excongresista Marco Falconí, como miembros electos para este organismo.

La ceremonia se realizará un día después de que la Comisión escuchara los descargos de Zavala por sus presuntos vínculos con el exjuez supremo César Hinostroza, con quien registraba una serie de llamadas telefónicas entre los años 2015 y 2016.

En tanto, la juramentación de Falconí como integrante titular de la JNJ continua en suspenso.

Detalles

A través de un comunicado, el grupo presidido por el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, informó que la ratificación de Zavala en la JNJ responde a que la Comisión acordó -por mayoría- no abrir un procedimiento de revisión de oficio de su nombramiento en el cargo.

La ceremonia, donde Zavala asumirá como titular y sexta integrante de la JNJ, se realizará a las 12:30 p.m. en la sede de la Contraloría, en el distrito de Jesús María.

Más temprano, en una audiencia pública extraordinaria a cargo de la Comisión Especial, la exministra calificó como “inocuas”, ”irrelevantes” y “esporádicas” las comunicaciones que sostuvo con Hinostroza, a quien conoció en 1974 en las aulas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

“Son llamadas irrelevantes, inocuas y no pueden por eso cuestionar mi probidad, que ha sido manifestada a lo largo de mi carrera y en mis cargos públicos”, señaló.

Zavala indicó que sus comunicaciones -que serían 6 y no 16- con Hinostroza, giraron en torno a desearle éxitos en su gestión como presidente de la Corte del Callao y quejarse de los malos servicios de dicha institución pública.

Otra cara

En el citado pronunciamiento, la Comisión Especial dispuso -por unanimidad-, iniciar un proceso para revisar la bonificación del 10% para licenciados de las Fuerzas Armadas, que se le otorgó a Marco Falconí Picardo durante una fase de la elección de los miembros de la JNJ, a través de la cual sumó puntos a su favor y se ubicó como miembro titular del organismo.

Este recurso, se indica, será resuelto en los plazos que fija la ley.

Lo resuelto por la Comisión ocurre luego de que la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) concluyera en un informe que Falconí no debió recibir dicha bonificación a su favor, debido a que como egresado de un colegio militar se encuentra excluido de este beneficio.

Al retirarle la bonificación, el puntaje del abogado bajaría de 81.5 a 78.5 puntos, con lo cual ya no sería titular de la JNJ, sino tercer suplente.

Ante la Comisión, Falconí aseguró ayer no tener relación alguna con César Hinostroza y precisó que las llamadas telefónicas entre ambos se restringen a temas académicos, además de coordinaciones para la presentación de uno de sus libros.

“Yo solo lo he conocido y he hablado por temas estrictamente académicos. Yo no lo conocía, no soy de aquí. El 99% de mi actuación profesional ha sido en Arequipa. Si han sido actos de corrupción, han sido en Lima o Callao. No podía saber o tener relación”, manifestó.

Asimismo, indicó remitiría luego parte de sus descargos por escrito, dado que la relación del registro de llamadas con Hinostroza no le fue entregado antes de la audiencia de ayer.