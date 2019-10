Pedirán informe técnico para que funcione Subcomisión de Acusaciones

Síguenos en Facebook

La Comisión Permanente decidió por mayoría solicitar un informe técnico externo para determinar si es que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales puede seguir funcionando tras la disolución del Congreso y a pedido de Mario Mantilla (Fuerza Popular).

La votación se aprobó con 13 miembros de la Comisión Permanente a favor, seis en contra y seis abstenciones.

Fuerza Popular votó en bloque a favor junto con los representantes del Apra y Unidos por la República. Nuevo Perú, Frente Amplio, Peruanos por el Kambio y Bancada Liberal votaron en contra.

Alianza Para el Progreso y Acción Popular se abstuvieron, mientras que las agrupaciones Contigo y Cambio 21 tuvieron votos divididos, algunos a favor y otros en abstención.

Mario Mantilla participó en la sesión de la Comisión Permanente de hoy para sustentar su pedido basándose en un documento elaborado por personal de la Subcomisión que preside en el que recomiendan recomponer este grupo de trabajo para que pueda seguir funcionando tras la disolución del Congreso.

“Yo solicito que se haga un informe técnico respecto al funcionamiento de la Comisión Permanente específicamente sobre la Subcomisión, para no incurrir en improperios, agresiones ni denuncias injustificadas a futuro”, comentó.

Olaechea

El presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, respaldó este pedido antes de la votación al considerar que, bien aplicado o no, actualmente se está cumpliendo un periodo de interregno parlamentario pese a que él no lo reconoce.

“Lo que pretende la comisión técnica y el encargo (de Mario Mantilla) con el que estoy de acuerdo, es si es que el artículo 134 de la Constitución que ha usado el Ejecutivo para disolver el Congreso es constitucional. Si lo es, como se plantea y con lo que nosotros discrepamos, significa que la Comisión Permanente es el núcleo indisoluble, porque si fuera soluble se le quita la facultad de la subcomisión de acusaciones”, indicó el titular del Congreso disuelto.

En respuesta, los integrantes de la Comisión Permanente que representan al Nuevo Perú, Frente Amplio, Peruanos por el Kambio y Bancada Liberal expresaron sus objeciones a que se busque hacer funcionar a la subcomisión. Alberto Quintanilla (Nuevo Perú) específicamente señaló que no se pueden asumir funciones que requieren la existencia de un pleno antes que se elija a un nuevo Legislativo.

“El artículo 135 de la Constitución dice que en este interregno el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia a los que da cuenta a la Comisión Permanente. Esa es la única función que tiene la Comisión Permanente. Las otras cuestiones tendrán, en su momento, que verla el pleno del Congreso cuando se reinstale después de las elecciones”, indicó Quintanilla en el debate.

“Políticamente tampoco es buena idea que este Congreso quiera reactivar una institución que solo ha servido para blindar a gente con problemas con la justicia. ¿Cuál sería el sentido que la Comisión Permanente quiera seguir haciendo lo propio? Me parece que no es una buena idea, no tiene fundamento constitucional y deberíamos descartarla por descabellada”, dijo, a su turno, Gino Costa (Bancada Liberal).