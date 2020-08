Texto de Glademir Anaya y Sofía López

Sin confianza. Así se quedó el gabinete de Pedro Cateriano, en la madrugada de ayer, martes, en una decisión sorpresiva, polémica y, para la mayoría de políticos y analistas, irresponsable.

El grave suceso puso al país, otra vez, en una crisis política, que se añade a la emergencia sanitaria y económica que se vive debido a la epidemia por el COVID -19.

MOTIVOS. ¿Qué motivos llevaron, principalmente, a cuatro bancadas claves del Congreso, a no darle luz verde al inaugurado Consejo de Ministros?

Se trata de Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú, Acción Popular y Frepap.

Según fuentes de APP, la relación entre César Acuña y Pedro Cateriano empezó a resquebrajarse luego de su renuncia al Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución, presidido por el apepista Omar Chehade, tras la modificación del levantamiento de inmunidad y antejuicio político a altos funcionarios.

Esa posición del premier, además de estar en contra de muchos de los predictamenes de reforma política que se planteaban en el citado grupo legislativo, fueron parte de los motivos por los cuales APP no lo respaldó.

“Cateriano tenía acercamientos con APP a fin de apoyarnos en la campaña de 2021, pero su posición al final fue otra. Atacó al Parlamento y al partido (indirectamente) con temas de la reforma política y electoral, dejando de lado la reactivación económica y la salud”, indicó una fuente apepista y allegada a Acuña.

Por su parte, fuentes del Frepap indicaron que el premier Cateriano no cumplió con el compromiso de priorizar los temas referidos a la salud y dar una fecha para la entrega de las tablets para los escolares.

“No se ha evidenciado una estrategia clara en la lucha contra el COVID-19 y miles de niños se han quedado sin clases por no tener tablets”, indicaron.

Entre tanto, para Podemos Perú, una de sus principales condiciones para darle la confianza al Gabinete Ministerial era que la cabeza del ministro de Educación, Martín Benavides, caiga después de su presentación ante el Congreso, indicaron fuentes de esa organización.

Y es que la bancada que dirige Daniel Urresti fue una de las promotoras para la interpelación al titular del Minedu, por presuntas irregularidades en el licenciamiento de universidades cuando era jefe de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu).

“Otro motivo claro para la salida de Benavides era por el caso de las tablets, compra que fue frustrada por irregularidades y que ha afectado a miles de niños vulnerables. Nosotros lo hicimos saber al presidente del Congreso”, indicó la fuente.

CONDICIONES. En efecto, esta posición de Podemos, además de la de algunos congresistas de otras bancadas, fueron comunicadas por el titular del Parlamento, Manuel Merino, el último 29 de julio, al premier Pedro Cateriano.

Al respecto, en diálogo con el Comercio, el titular de la PCM dio detalles sobre esa reunión y dijo que Merino lo llamó por teléfono para reunirse urgentemente.

“Me dijo, en privado, en la oficina de la Presidencia del Congreso, que no había consenso para extenderme el voto de confianza por la presencia y ratificación del ministro de Educación”, sostuvo Cateriano.

Esa versión, también la dio ayer antes del retirarse del hemiciclo. “Cuando armamos el Gabinete con el presidente Vizcarra, considerábamos que esta ratificación era un mensaje político de apoyo a la reforma universitaria”, señaló.

Precisamente, al ingresar ayer a Palacio, Diana Álvarez-Calderón, secretaria general de la Presidencia del Consejo de ministros (PCM), señaló que “lo que me parece es que no se debe aceptar un chantaje. Me parece que pedían su cabeza (de Martín Benavides)”.

Desde Acción Popular, Ricardo Burga, explicó que su bancada no puso ninguna condición a Cateriano, pero en el encuentro del pasado 27 de julio con su bancada , le adelantaron que algunos grupos no lo respaldarían, pues llevaba “dos mochilas pesadas”.

“Una era el ministro de Educación y la segunda era la ministra de Economía por las denuncias periodísticas sobre conflictos de intereses”, precisó el acciopopulista.

ASÍ SUCEDIÓ. Así, el lunes por la noche, durante el debate del pleno, ya se avizoraba un panorama negativo.

Fernando Meléndez de APP, reclamó la falta de atención del Estado en la pandemia. “Por eso APP no puede dar un voto de confianza si es que no existe el compromiso del Ejecutivo de reinvindicarse con el pueblo que hoy sufre”, aseveró.

Por su parte, José Vega, de UPP, hizo hincapié en el sector educación. “El año escolar está por perderse, el ministro (Benavides) y los funcionarios no han podido gastar, ¿cómo se puede calificar la incompetencia de un ministro que selecciona mal a pesar de tener los recursos?”, se preguntó.

En la misma línea, María Teresa Céspedes, del Frepap, le preguntó al titular de Educación “¿cuándo comprará las tablets?”.

PREMONICIÓN. Culminado el debate, el premier Cateriano respondió sobre lo ofrecido en materia económica y aseguró que no quería que se repita la experiencia histórica que propició la hiperinflación por el manejo dadivoso del dinero del Estado.

Indicó que respetaba las posiciones en su contra, pero que no iba a aceptar que se le amenace.

“Agradezco al pequeño número de parlamentarios que se ha expresado públicamente en el sentido que me extenderán el voto de confianza y también respeto a ese grupo mayoritario que anunció que no”, concluyó.Tras el resultado adverso para el Gabinete (37 votos a favor, 54 en contra y 34 abstenciones), el presidente Martín Vizcarra viene buscando un nuevo premier y según supimos, cambiaría a algunos ministros, como el de Trabajo, Martín Ruggiero.