Gladys Andrade: "Fue un exceso que a Keiko la trasladen enmarrocada"

Síguenos en Facebook

La congresista de Fuerza Popular, Gladys Andrade, contó en exclusiva para Correo que estuvo presente en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos cuando Keiko Fujimori se sentía mal.

Reveló que no habían profesionales de la medicina en las instalaciones del INPE que corroboraran el informe médico que apuntaba que Fujimori Higuchi debía ser evaluada con carácter de urgencia en un Centro Asistencial de manera integral a fin de descartar el origen de sus síntomas y establecer el tratamiento oportuno.

Como se recuerda la lideresa del mencionado partido fue hospitalizada en la Clínica Centenario por problemas cardíacos desde el último sábado.

"Al otro médico del INPE lo llamaron desde la misma dirección del penal donde estaba internada la señora Keiko. Ella, en esos momentos, estaba en su habitación, esperando a que el médico la evalúe. Al evaluarla el médico confirmó el informe y fue recién fue trasladada", dijo en declaraciones a diario Correo.

Agregó que el hecho de que uno esté privado de su libertad "no quiere decir que seamos inhumanos para no poder procederlos". "El día viernes estuvo el caridologo. En ese momento él quiso que se practicara un electrocardiograma y dentro del INPE dijeron que no, que debían hacerlo en otro día".