El congresista César Combina (Alianza para el Progreso) anunció que denunciará ante la Comisión de Ética Parlamentaria a la legisladora Cecilia García (Podemos Perú) por lanzar “mentiras y ataques difamatorios” en su contra.

“En relación a esas mentiras, ataques difamatorios y otros, he tomado la decisión de denunciar a la congresista García en la Comisión de Ética Parlamentaria porque estos excesos verbales van a tener consecuencias, no se puede maltratar honras, no se puede dañar el trabajo técnico que se viene realizando, pero, sobre todo, no se puede mentir sobre lo que se viene haciendo en favor de los peruanos desde el Congreso de la República”, afirmó en RPP.

Esto luego que, a través de las redes sociales, Cecilia García asegurara que “de la mano oscura de un congresista” se busca demorar en el pleno del Congreso la evaluación del proyecto de ley que permitiría retirar hasta el 100% de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

El proyecto fue aprobado en la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, pero, a pedido de César Combina, se revisará también en la Comisión de Economía.

“Ya tenemos el dictamen aprobado en la Comisión de Defensa del Consumidor, pero de la mano oscura de un congresista ahora demoran más, pasando a otra comisión para su evaluación […] Se pintan de demócratas, buena gente, pero al final terminan siendo títeres de los poderosos. A estas alturas nos vienen con cuentos de reforma, la gente quiere su dinero que cuesta entender”, escribió García en Twitter.

Se pintan de demócratas, buena gente, pero al final terminan siendo titeres de los poderosos, a estas alturas nos vienen con cuentos de reforma, la gente quiere su dinero, que cuesta entender 😠😡 — CECILIA GARCIA (@CeciGarciaPeru) August 12, 2020





Al respecto, el legislador de Alianza para el Progreso aseguró que, desde el Parlamento, se deben ofrecer soluciones “reales” a los aportantes de las AFP.

“Desde el Congreso tenemos que hacer un trabajo técnico y ofrecer soluciones reales a los exaportantes y aportantes de las AFP. Inclusive el promotor de este proyecto de ley, el congresista José Luna de la bancada Podemos, también votó a favor para que este proyecto sea revisado por Economía, algo que desvirtúa los ataques difamatorios que he sufrido sistemáticamente por parte de la congresista Cecilia García quien habla de lobbys en favor de las AFP”, destacó.

¿Qué dice el proyecto?

El dictamen del proyecto de Ley 5674/2020-CR señala que aquellos afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) que no registren aportaciones ni retención por más de 12 meses consecutivos a la fecha de promulgación de la ley podrán retirar voluntariamente hasta el 100% del total de sus fondos acumulados en su Cuenta Individual de Capitalización (CIC).

Asimismo, para los afiliados que dejaron de realizar aportaciones desde el inicio del estado de emergencia, se autorizará el retiro excepcional de hasta 1 UIT (equivalente a S/ 4,300) de manera complementaria a lo dispuesto en la Ley 31017 y los DU 034-2020 y DU 038-2020. La entrega de estos aportes se efectuará en un plazo máximo de 10 días de haberse presentado la solicitud.

Por otro lado, para los exaportantes que no han realizado aportaciones por más de 12 meses y cuyo fondo, a la fecha de presentada la solicitud, sea igual o menor a S/ 10,000 soles también podrán solicitar el retiro del 100% de su fondo.

La solicitud para el retiro de los fondos se presentará de manera remota, virtual o presencial, ante la AFP a la que pertenezca el afiliado.

