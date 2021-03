El congresista de Unión por el Perú (UPP), Posemoscrowte Chagua, pidió formalmente a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que investigue al presidente de la República, Francisco Sagasti, por supuestamente haber aprobado que la excanciller Elizabeth Astete reciba la vacuna del laboratorio Sinopharm contra el coronavirus (COVID-19).

“Solicito a su despacho se sirva investigar al señor presidente Francisco Rafael Sagasti Hochhausler por la vacunación irregular de la ex ministra de Relaciones Exteriores del Perú (Elizabeth Astete)”, indica en su documento enviado a la titular del Ministerio Público difundido por RPP.

Chagua cita, como justificación de su pedido, un reporte periodístico del 11 de marzo en el que se señala que Elizabeth Astete envió una respuesta notarial a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, donde ella, Martín Vizcarra y Pilar Mazzetti han sido denunciados por el caso “vacunagate”.

En dicho documento, se menciona que la exfuncionaria dijo que aceptó recibir la primera dosis de la vacuna de Sinopharm luego de haber recibido el visto bueno de Francisco Sagasti.

“Mi aceptación al ofrecimiento se dio con el visto bueno del presidente, por lo que le digo al embajador Sánchez Checa que procesa con las coordinaciones necesarias con la Universidad Cayetano Heredia”, señaló la excanciller para pedir que se archiven las denuncias en su contra en el Congreso.

Francisco Sagasti ha rechazado esta versión y ha asegurado que el supuesto día en el que Astete le dijo que iba a recibir la vacuna, no se habló sobre ese tema sino sobre otros aspectos formales de la negociación para la compra de dosis de Sinopharm el 21 de enero de este año.

“Rechazo y descarto que haya dado yo autorización a un ministro para vacunarse, eso no pasó, nunca se me pidió un permiso y nunca se dio [...] cuando en alguna oportunidad en el gabinete se tocó el tema se dijo que sería en el momento en que les toca. Cuando me tocó vacunarme, no lo hice hasta que hubiera una resolución. De ninguna manera es aceptable que (se diga que) he autorizado una vacunación irregular”, expresó la semana pasada en una entrevista a ATV.

Cabe recordar que la Constitución Política del Perú establece, en su artículo 117, que el presidente solo puede ser acusado durante su periodo por los siguientes casos específicos: traición a la Patria; impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; disolver el Congreso (salvo lo haga cumpliendo la Constitución), y por impedir que el Parlamento o alguna autoridad electoral se reúna.