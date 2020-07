El vocero del Frente Amplio, Lenin Checco, consideró que el presidente Martín Vizcarra “se ha acostumbrado a gobernar sin Legislativo”, tras su cuestionamiento a la decisión de este poder del Estado de presentar varias mociones de interpelación contra miembros del Gabinete.

“Hemos escuchado al presidente Vizcarra diciendo que cómo es posible que podamos interpelar. Creo que el presidente Vizcarra se ha acostumbrado a gobernar sin Legislativo. Estos meses del interregno, en el cual no había Congreso, han hecho que no sean fiscalizados y piensen […] que no tenemos derecho [a interpelarlos]”, afirmó en RPP.

Este miércoles se presentaron dos nuevas mociones para interpelar al presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos y al titular de Justicia, Fernando Castañeda, sobre las acciones del gobierno frente a la pandemia del coronavirus (COVID-19).

Los dos pedidos se suman a los cuatro ya presentados la semana pasada contra los ministros de Economía, María Antonieta Alva; Salud, Víctor Zamora; Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna; y Educación, Martín Benavides.

“Estamos cumpliendo una labor que forma parte del procedimiento administrativo ante la necesidad de responder a tantas preguntas que el país necesita escuchar”, destacó Lenin Checco.

En ese sentido, indicó que la intención inicial es escuchar a los titulares de las diferentes carteras y -de acuerdo a eso- evaluar si merecen continuar en el cargo.

“Estamos invitando a los ministros a escucharlos, a debatir, analizar lo que le conviene al país y la censura seguramente va a ser si es que la respuesta no beneficia a la población”, dijo.

Finalmente, el legislador sostuvo que desde el Congreso “siempre” se ha tenido la intención “de abrir las puertas al Ejecutivo”, por considerar que entre los poderes del Estado se deben tender puentes que ayuden al país a superar la crisis.