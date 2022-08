La congresista Cruz María Zeta (Fuerza Popular) dio positivo al COVID-19 y no asistirá a su semana de representación en la región Piura, por la que fue elegida en las elecciones generales del 2021, según confirmó en sus redes sociales.

A través de su cuenta en Twitter, la parlamentaria indicó que se encuentra estable y que por recomendación médica y por prevención deberá permanecer aislada.

“Lamento informarles que he dado positivo a la prueba COVID. Gracias a Dios, me encuentro estable, pero por recomendación médica y por prevención debo permanecer aislada. Por ello, pido las disculpas del caso porque no podré asistir a mi semana de representación”, escribió en la red social.

Cabe indicar que del lunes 22 al viernes 26 de agosto el Congreso cumplirá con desarrollar la semana de representación, la primera de la gestión de la presidenta del Parlamento, Lady Camones (Alianza para el Progreso).

De esta manera, se dará cumplimiento a lo dispuesto en el inciso f) del artículo 23 del reglamento del Parlamento Nacional.

Dicho dispositivo señala que los parlamentarios, en el marco de sus deberes funcionales, tienen la obligación de mantener comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales con el objeto de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes.

“Para lo cual se constituyen cinco días laborables continuos al mes en la circunscripción electoral de procedencia o en cualquier parte del país, individualmente o en grupo”, dice la norma.

