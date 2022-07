El congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, insistió en su posición de que no se debe ampliar la legislatura debido a que los legisladores precisan de tiempo para estar con sus familias y hacer otras actividades.

En diálogo con Canal N, el parlamentario señaló que la ampliación de la legislatura se realizará pese a su opinión y que la nueva fecha de cierre sería el 22 de julio.

“No pedí vacaciones, lo que dije es que no es necesario ampliar la legislatura, eso demuestra que no se es eficiente. Como cualquier profesional, tenemos familia. Yo hace mucho tiempo que no paso un día con mi hija, hace tiempo no juego un partido de fútbol y luego converso con mis hermanos”, aseveró.

“Todos los fines de semana voy pueblo por pueblo, no soy de los que se van a descansar, con toda la condición moral digo que todos los que quieren a su familia deberían tener un fin de semana sin responder el celular”, añadió.

“Tengo entendido de que la van a ampliar hasta el 22 de julio por lo que se quiere trabajar en este periodo: la bicameralidad y la inhabilitación de Dina Boluarte”, refirió.

El día de ayer, la titular del Parlamento, María del Carmen Alva, adelantó que se ampliaría el periodo de sesiones para abordar los temas que están pendientes en la agenda. Actualmente la legislatura está vigente hasta el 8 de julio.

La semana pasada, Martínez también había aseverado que la legislatura debía ampliarse. En su participación en el pleno afirmó lo siguiente:

“Por la familia, por la familia ojo, considero que no debemos ampliar esta legislatura, porque también somos padres, somos hijos, somos hermanos. Ya nos quedamos sin vacaciones en diciembre y no considero justo que se vuelva a ampliar la legislatura, no sé bajo qué intereses”, dijo.

“La eficiencia, la productividad, no se estaría demostrando, si se sigue ampliando la legislatura, entonces no estamos siendo eficientes en el periodo en el que debemos serlo, por la eficiencia no se debe ampliar [la legislatura]”, añadió.