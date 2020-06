El presidente de la Comisión Especial encargada del seguimiento al proceso de Reconstrucción, Franco Salinas (Acción Popular), remarcó que el Poder Ejecutivo debe aclarar diversos puntos sobre el convenio de Gobierno a Gobierno que suscribirá este lunes Perú con Reino Unido para la restauración de las regiones que fueron afectadas por el Fenómeno de El Niño Costero en el 2017.

Uno de los principales puntos cuestionados por Salinas es la inclusión de colegios y centros de salud en el contrato de país a país, esto debido a que es una labor que debió ser asumida por el Gobierno a través de sus ministerios.

“La construcción de colegios y hospitales es una tarea de suma importancia, pero el gobierno no pudo atender a tiempo esta necesidad, y luego de tres años de espera deciden encargarlo a otro país”, manifestó.

Además, agregó que la decisión de incorporar infraestructura de educación y salud, fue elaborado “durante el interregno parlamentario, por lo que no hubo fiscalización”.

El congresista también consideró importante tomar en cuenta las declaraciones del Colegio de Ingenieros de Lambayeque, institución que se pronunció esta semana, a través de su decano Ciro Salazar Montaño, quien aseguró que las obras de reconstrucción no podrán culminarse al no existir el presupuesto suficiente.

“El presupuesto de reconstrucción está programado. Solo quedan 860 millones, eso no alcanza, solo alcanzará para una obra, solo el drenaje pluvial cuesta eso. Lo que no se puede aceptar son los planes integrales para cada uno. Son 60 millones, aún no están entregados y aprobados. En una situación de emergencia es necesario hacer defensas ribereñas. Quizá hagan La Leche y el resto los dejarán tal cual, debieron trabajar prevención”, dijo esta semana en RPP.

Al respecto, el legislador mencionó que si bien el monto asignado para las Soluciones Integrales de los ríos y drenajes supera los cinco mil millones de soles, el presupuesto ideal para garantizar la ejecución de obras debería bordear los S/. 20 mil millones.

Otro punto relevante, expresó Salinas, es que se explique el porcentaje que cobrará Reino Unido al Perú, tomando en cuenta que en la realización de los Juegos Panamericanos, se tuvo que reconocer un porcentaje que sería menor a lo que implicaría la reconstrucción.

“Aún nos queda pendiente conocer tres puntos importantes: ¿Cuál es el presupuesto total para esas obras? ¿Cuál es la propuesta financiera de los países finalistas? ¿A cuánto asciende la comisión que pagaremos todos los peruanos? Como referencia, sabemos que en los Juegos Panamericanos la comisión pagada al Reino Unido fue del orden del 4.6%, por lo que en esta ocasión debería ser menor“, acotó.