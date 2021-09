La congresista Jeny López (Fuerza Popular) presentó un proyecto de ley que plantea declarar de interés nacional y necesidad pública la enseñanza del curso de “Historia del terrorismo en el Perú” en las instituciones educativas del país.

Se trata de la iniciativa legislativa 291/2021-CR, que propone que el Ministerio de Educación, de conformidad con sus atribuciones y competencias, establezca los procedimientos para la implementación de la norma.

“Si bien es cierto que no es grato recordar las atrocidades cometidas por las organizaciones terroristas de Sendero Luminoso (SL) y el autodenominado Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), en la época de violencia, sin embargo, es absolutamente necesario ante el alarmante desconocimiento que tienen muchos jóvenes sobre el accionar de esos grupos sanguinarios que enlutó a todo el país”, dice el documento.

También considera “imperativo” que el daño causado por las “hordas terroristas” en nuestro país “no deba ser pasado por alto, ni soslayarse”, por lo que se hace “imprescindible” que la propuesta sea tomada en cuenta por el Parlamento para que dicha asignatura sea agregada a la currícula escolar.

Cabe indicar que los restos del cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, fueron cremados esta madrugada en el Hospital Centro Médico Naval, en virtud a la nueva ley aprobada por el Congreso de la República que permite la incineración de terroristas fallecidos en prisión.

Al lugar llegaron los ministros de Justicia, Aníbal Torres y del Interior, Juan Carrasco, según informó el noticiero América Noticias. También se reportó un fuerte resguardo policial. Alrededor de las 3:40 a.m. se visualizó humo proveniente de un ducto del establecimiento.

El Ministerio del Interior, poco antes de las 8 a.m. de hoy viernes, confirmó que a las 3:20 a.m. se procedió a cremar el cadáver de Abimael Guzmán en el Hospital Centro Médico Naval del Callao, proceso que terminó a las 5:30 a.m.

“Como lo indica la ley, la cremación del cuerpo se realizó en presencia de un representante del Ministerio Público y cumpliendo con todos los protocolos establecidos en la norma”, señala el ministerio.

