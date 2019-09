Congresista Huilca advierte abrir un proceso disciplinario contra Héctor Becerril

Síguenos en Facebook

La congresista Indira Huilca advirtió abrir un proceso disciplinario contra el legislador de Fuerza Popular, Héctor Becerril, luego de que este último le dijera a la parlamentaria del Nuevo Perú que se aprovechó de la muerte de su propio padre para cobrar miles de dólares.

Le responde

"A mí no me investiga la Fiscalía [Especializada Contra El] Crimen Organizado. No pido porcelanato, ni soy parte de una mafia azucarera. Las mentiras que 'paporreteas' no las puedes probar ni en tus tontas comisiones investigadoras. O te rectificas o tendrás un proceso más cuando se te acabe la inmunidad", dijo Indira Huilca.

Esto, luego de que Becerril dijera que para el Congreso de la República era un insulto que ella se haya aprovechado de su familia solo para tener dinero.

"Es un insulto al Congreso que te hayas aprovechado del asesinato de tu padre a manos de Sendero Luminoso para cobra ilegalmente miles de dólares, o que utilizaras a tu madre para usurpar durante años la propiedad pública, sin pagar un sol. Lo mío está en investigación, lo tuyo está probado", dijo.

Lo reta

En defensa de la congresista, el legislador Richard Arce, colega de su misma bancada arremetió contra Becerril por las insinuaciones sobre la parlamentaria de NP, llamándole cobarde y lo retó para encontrarse.

"El insulto, es que sigas en el @Congreso con tu prontuario @HéctorBecerril, por eso pedirte que te rectifiques es absurdo. Agredes a una mujer valiente y una familia digna, eso demuestra que tu cobardía es intrínseco a tu naturaleza lúmpen. ¡Ya sabes donde encontrarme!", terminó.