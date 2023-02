La congresista Martha Moyano (Fuerza Popular) reconoció que los parlamentarios tienen la posibilidad de usar pasajes en avión cada año, pero con fines de representación. La legisladora lamentó que algunos parlamentarios, como Rosángella Barbarán, hayan usado el dinero del Estado para fines personales y viajar en Año Nuevo a Cajamarca.

MIRA AQUÍ: Exministro Willy Huerta contó todo lo que sucedió en el Despacho Presidencial el día del golpe de Estado de Pedro Castillo

“Lo he visto anoche y tengo que decir que me he quedado asombrada. Nosotros tenemos que ser muy cautelosos en lo que tiene que ver en el gasto del Estado sea quien sea. Tenemos que empezar a revisar que día. Efectivamente, los parlamentarios tienen pasajes para que lo puedan usar al año”, respondió a la prensa desde el Hall de los Pasos Perdidos.

Para la fujimorista, el adelanto de elecciones este 2023 deben realizarse y que su bancada-en mayoría- está a favor de que se apruebe, sin embargo, consideró que algunos, con el pretexto de comicios con Asamblea Constituyente, buscan quedarse hasta el 2026.

También, lamentó la muerte de siete efectivos policiales y consideró que el terrorismo no puede avanzar en el país. Aseguró que el Estado venció a Sendero Luminoso en la lucha militar, falta la ideológica. “Todos tenemos que fortalecer a la Policía y devolverle la capacidad de investigar”, acotó.

LO MÁS LEÍDO EN POLÍTICA:

Alejandro Cavero sobre Dina Boluarte: “Está demostrando que no está en la capacidad de gobernar”

Ministro de Educación sobre protestantes: “Se dejan manipular por azuzadores profesionales”

Proyecto de ley plantea prisión preventiva para deudores de pensión de alimentos

Martha Moyano: “Si Dina Boluarte renuncia estaría entregando el país al Movadef”

Pleno del Congreso aprueba declarar persona no grata a Evo Morales

Dina Boluarte: lee la moción de vacancia completa y conoce sus argumentos

Silvia Monteza: “La Policía debe identificar y detener a las personas que incendiaron instituciones del Estado”

Marleny Portero sobre Dina Boluarte: “Creo que a veces el poder nos queda muy grande”

VIDEO RECOMENDADO: