La congresista Tania Ramírez (Fuerza Popular) rechazó la denuncia realizada en un reportaje de Cuarto Poder respecto a un presunto plagio en sus tesis de licenciatura y maestría que obtuvo en la Universidad César Vallejo (UCV) de Chiclayo.

La parlamentaria aseveró que ella fue la primera que presentó, sustentó y publicó la tesis de licenciatura, por lo que dejó entrever que habría sido el estudiante Joel Valle Gil quien copió partes de su trabajo académico para obtener el mismo grado académico en la casa de estudios fundada por César Acuña.

“Ponen a entrever que yo me hubiera copiado o que yo tengo la tesis igual al del otro señor, cuando acá yo he sido bien clara, yo soy dueña de mis tesis. He sido la primera en presentar, sustentar y que sea de paso pública”, declaró la legisladora en diálogo con RPP.

En ese sentido, Ramírez aseguró que el programa dominical habría buscado acusarla de plagio por haber apoyado el proyecto de ley que modifica el Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

“Este es el costo que hoy estoy asumiendo por quizá tener una posición firme dentro de la Comisión de Educación a la nueva composición del Consejo Directivo de la Sunedu (...) Se ve ese acaparamiento contra mi persona por mi tesis, sabiendo y teniendo las dos tesis en la mano y no poder decir quién sustentó y quién presentó primero”, declaró la legisladora fujimorista.

La misma posición sostuvo cuando se le consultó por la tesis que realizó para obtener el grado de magíster también en la Universidad César Vallejo, argumentando que ella habría sido la primera en presentar la investigación académica y que la otra estudiante la habría copiado.

“Nosotros los alumnos nos somos expertos en tesis, por algo la universidad nos pone asesores para que nos acompañen en la elaboración. Mi tesis ha sido elaborada cuando el Turnitin ya existía”, agregó.