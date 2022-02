Congresistas de diferentes bancadas se pronunciaron sobre el mensaje a la Nación del presidente Pedro Castillo, en el que anunció la recomposición del Gabinete ministerial liderado hasta ahora por Héctor Valer, y algunos de ellos coincidieron en que hubo una falta de autocrítica.

“Lamento profundamente que el presidente de la República sea incapaz de generar una autocrítica, y hoy más que nunca me dio vergüenza lo que ha declarado, echando la culpa al Congreso, llamándolo obstruccionista cuando lo único que hace es dedicarse a su labor de fiscalización y control”, señaló a RPP Diego Bazán, de Avanza País.

“Acaba de decir que el Congreso no ha querido aceptar que el premier venga a exponer las políticas de Gobierno, pero de acuerdo a la Constitución tenemos 30 días. No puedes venir a decir de un día para otro que quieres exponer. Demuestra que no hay comunicación entre el Gobierno y el premier. Hay una irresponsabilidad”, dijo, a su turno, Silvia Monteza de Acción Popular en TV Perú.

Kira Alcarraz, de Somos Perú, se pronunció en la misma línea. “Prácticamente no asume la responsabilidad. Si estamos en este problema, es por la mala decisión que él tuvo, no nos puede echar la culpa al Congreso. Nosotros no escogimos al señor Valer, lo escogió él. Tiene que asumir su responsabilidad”, indicó a RPP.

Mientras tanto, Ruth Luque, vocera de Juntos por el Perú, dijo esperar que el nuevo Gabinete sea amplio y democrático. “Lamento que el presidente no parta de un reconocimiento del error que significa en este caso designar a una persona que iba a liderar el Gabinete a un cuestionado por diversos hechos y denuncias de violencia contra la mujer”, acotó en RPP.

El congresista de Perú Libre, Jaime Quito Sarmiento, señaló en RPP que lo más importante tras el anuncio de Pedro Castillo es que el Gobierno vuelva a conducirse hacia los “planteamientos hechos en campaña y los programas que estableció” su partido político.

“Que el presidente de la República tome decisiones en favor de la población, sobre todo cuando estas han sido muy cuestionadas, considero que de alguna manera es positivo. Pero en realidad, esto se va haciendo un nunca acabar de decisiones improvisadas. El presidente Pedro Castillo no debe estar cayendo en esa situación”, aseveró a su turno Ilich López de Acción Popular a RPP.

Mensaje de Pedro Castillo

El presidente de la República, Pedro Castillo, anunció que ha decidido “recomponer el Gabinete ministerial” luego de que el Congreso de la República rechazara el pedido de Héctor Valer para presentarse este sábado 5 de febrero a pedir el voto de confianza.

En un mensaje a la Nación, el mandatario señaló que tomó la decisión ante la respuesta que brindaron desde el Parlamento a la solicitud que hizo el primer ministro.

“El Congreso ha expresado su negativa a este urgente pedido, un pedido postergado para darle solución inmediata en el marco de la democracia. Por ello he tomado la decisión de recomponer el Gabinete ministerial y estos cambios se harán teniendo en cuenta la apertura a las fuerzas políticas, académicas y profesionales del país”, indicó.