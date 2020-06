Las integrantes de la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso comentaron sus experiencias durante el debate a fin de implementar una ley que sanciona el acoso político contra las mujeres. Los testimonios dan cuenta de los ataques que sufrieron durante su vida política, sobretodo durante la más reciente campaña para el Parlamento, por opositores y ‘trols’.

“Por primera vez me presenté como candidata pero he sido la mujer más tocada del departamento de San Martín. Como no me gusta estar peleando, no hice caso a ningún trol, pero son nuestros propios candidatos varones que ahora son congresistas ya (los que impulsaron eso). No puedo decir nada del Gobierno Regional (de San Martín) porque me sacan los troles [...] No les puedo decir nada, porque son troles, pero hay personas que les creen, campesinos, que no entienden lo que es un trol”, denunció Robertina Santillana, de Alianza Para el Progreso.

Matilde Fernández, de Somos Perú, también advirtió las dificultades que enfrentan cuando son víctimas de ataques de troles a través de redes sociales.

“Tenemos que dar fuera para que este proyecto sea aprobado y no dejar que en otra comisión sea dejado de lado, porque somos pocas y sufrimos una situación de violencia, no solo presencial entre candidatos y autoridades, sino con la otra fuerza negativa que son los troles y las redes sociales que se prestan”, relató, para luego recordar que ha presentado una denuncia que espera sea revisada en la Comisión de Ética.

A su turno, Yéssica Apaza de Unión por el Perú también reclamó por haber sido víctima de ataques durante la campaña. “Indigna que usen tu imagen y te tilden de las peores frases porque detrás de nosotros hay hijos, padre, madre, familias que lloran y sufren”, manifestó la legisladora de Puno.

Carolina Lizárraga, presidenta de la Comisión de la Mujer, saludó la iniciativa de sus colegas tras compartir sus experiencias y reconoció, como ellas, que estos ataques no pueden ser aceptados como una parte intrínseca de la vida política.

“No solo necesitamos paridad y alternancia, sino una protección a la participación política de la mujer. Faltan mucho esfuerzo y muchos años más para que esta participación entre en la mente de la sociedad. Mientras tanto, tenemos una lucha permanente”, indicó.

Tras las exposiciones y los planteamientos para modificar la norma, la comisión aprobó por unanimidad el texto sustitutorio que recoge los proyecto de ley 3131/2017-CR y 3903/2018-CR que propone prevenir y sancionar la violencia y el acoso contra las mujeres en la vida política.

