Los congresistas procesados por la Comisión de Ética, donde se aprobó una sanción de 120 días contra dos delos legisladores involucrados en el caso ‘Los Niños’, dijeron que están siendo objeto de estas medidas por ser opositores al bloque de María del Carmen Alva en Acción Popular.

“Lo que pasa es que somos opositores a la señora (María del Carmen) Alva Prieto y obviamente dentro de la bancada existe una pugna interna y lo que tratan ellos es deshacerse de nosotros para poder manejar la bancada de Acción Popular al antojo y a la decisión de un sector minoritario”, señaló Elvis Vergara en una conferencia de prensa acompañado por otros miembros de Acción Popular.

Tanto Vergara como Jorge Luis Flores Ancachi fueron objeto de la sesión de este viernes 21 de octubre de la Comisión de Ética, donde se aprobó con 8 votos a favor, 7 en contra y una abstención los informes que plantean sancionarlos por 120 días sin goce de haber.

Esto, al considerar que habrían cometido infracciones contra la imagen del Parlamento por los testimonios que brindaron colaboradores eficaces como Karelim López y Bruno Pacheco vinculándolos con el Gobierno a cambio de obras u otros favores.

Vergara negó haber negociado votos con el Ejecutivo, al recordar que votó en contra en una moción de vacancia pero en abstención y en favor en las votaciones subsiguientes. También dijo que solo votó en contra de dos mociones de interpelación de 16 y en ninguna censura se opuso.

“A nosotros no se nos imputa el hecho de haber asistido a ministerios a canjear nuestros votos. Ya dije que no fueron canjeados, como se ha dicho, porque es público nuestros votos y también es pública la información de quiénes han asistido y quiénes no coincidentemente con fechas próximas a debates y mociones”, advirtió al señalar que la presidenta de Ética, Karol Paredes, visitó cuatro veces a Geiner Alvarado y dos a Juan Silva.

“No estamos siendo sancionados ni por haber negociado nuestros votos, ni tampoco por haber ido a ministerios porque es parte de la labor congresal. Estamos siendo sancionados porque somos incómodos a un grupo de unos congresistas”, concluyó.