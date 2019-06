Congresistas proponen citar a Vicente Zeballos por excarcelación de sicario "Goro" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Los congresistas de Concertación Parlamentaria, Juan Sheput, y de Nuevo Perú, Marisa Glave, propusieron que el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, se presente ante el Congreso de la República para brindar explicaciones por la excarcelación del sicario Rubén Moreno Olivo conocido como "Goro", quien está implicado en la muerte del sindicalista Ezequiel Nolasco.

En diálogo con 'Canal N', Sheput destacó la importancia con respecto a que Zeballos se presente ante la Comisión de Justicia por el cuestionable tema.

"Le corresponde a la Comisión de Justicia, donde está Alberto Oliva que es de Peruanos por el Kambio, oficialista, y se hace de la vista gorda", subrayó.

En ese sentido, indicó que el jefe del Inpe Carlos Romero ha sido asesor del parlamentario Gino Costa, debido a lo cual, no se está cuestionado el asunto.

"Debería venir Vicente Zeballos a explicar por qué se liberó al sicario que mató al señor Nolasco (...). (De Gino Costa) su asesor de años era el jefe del Inpe, el señor Romero. Al señor Romero lo han destituido y nadie habla del tema porque es de la Bancada Liberal", sostuvo.

Situación que alerta

Por su parte, Marisa Glave consideró necesario que Zeballos se presente ante la Comisión de Justicia para que esclarezca las dudas sobre el Inpe.

"El ministro y congresista Vicente Zeballos venga al Parlamento, a la Comisión de Justicia a contar que está ocurriendo en el Inpe, no me parece mal. Ayuda a que la ciudadanía tenga información y los parlamentarios puedan expresar cualquier duda que exista", refirió.

Luego, Glave mencionó que la excarcelación del sicario "Goro" evidencia la grave situación que afrontan las instituciones.

"Lo que pasó con el sicario del señor Álvarez es una barbaridad que tiene que alertarnos sobre los graves problemas que tenemos dentro de las instituciones", enfatizó la parlamentaria al tiempo de lamentar la falta de comunicación entre el Poder Judicial y el Inpe.

"El hecho que no haya interconexión entre el Poder Judicial y el Inpe es algo atroz. No puede ser que no tengamos información inmediata a la mano y delincuentes como este señor puedan escaparse", agregó.