El grupo de trabajo de la Comisión de Constitución cuya labor es la revisión de los decretos de urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo en lo que duró el interregno parlamentario se pronunció este martes advirtiendo que la decisión del Consejo Directivo que delega esta función a comisiones ordinarias es contraria al Reglamento del Congreso.

El subgrupo de la Comisión de Constitución, a cargo de Gino Costa (Partido Morado), consideró que “no es razonable” que las comisiones ordinarias analicen la constitucionalidad de los decretos emitidos por el Gobierno durante el interregno parlamentario.

“[La decisión del Consejo Directivo] está reñida con la práctica parlamentaria y el Reglamento del Congreso, pues solo le corresponde a la Comisión de Constitución, y no a las otras 23 comisiones ordinarias, pronunciarse sobre la constitucionalidad de los actos normativos del Poder Ejecutivo”, se lee en el comunicado.

“No parece razonable que las comisiones ordinarias especializadas en temas ajenos al control constitucional, terminen ejerciendo dicha función”, señalan.

(Documento: Congreso)

El martes 9 de junio, el Consejo Directivo del Parlamento aprobó por 20 votos a favor y 7 en contra que las comisiones ordinarias como Comisión de Constitución del Parlamento revisen las normas que emitió el Ejecutivo desde la disolución del Congreso anterior hasta la instalación del nuevo. El Gobierno emitió un total de 70 Decretos de Urgencia durante el interregno parlamentario.

Al respecto, en aquella oportunidad, también manifestó su desacuerdo el presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade (Alianza para el Progreso) y recordó que esta es "la primaria en temas constitucionales".

“Nosotros no estamos de acuerdo, entiendo que han votado por mayoría en el Consejo Directivo, yo no soy miembro del colegiado […] la Comisión de Constitución será la segunda no la principal, ni la primera”, manifestó.