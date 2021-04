Con 71 votos a favor, 12 en contra y 12 abstenciones, el Pleno del Congreso de la República aprobó la ley que autoriza el retiro del 100 % de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).

La norma autoriza un desembolso por única vez hasta el 31 de diciembre de 2021. De esta manera, todos los trabajadores podrán retirar, si lo desean, la totalidad de sus depósitos en dicha cuenta.

Una única disposición complementaria final, además, establece que el Ejecutivo dicte las normas reglamentarias pertinentes en un plazo máximo de 10 días calendario, a partir de la entrada en vigencia de la ley.

La norma también aplica a los trabajadores en suspensión perfecta, en el contexto de la pandemia por el COVID-19.

Previamente, se desestimó una propuesta previa planteada por la Comisión de Economía, que aprobó -hace dos semanas- un predictamen que proponía el retiro de hasta el 50% de los fondos CTS para los trabajadores con un salario menor a 2,400 soles.

POCO IMPACTO

Al cierre de esta edición, el Ejecutivo no había formulado ningún comentario al respecto.

No obstante, fuentes de Correo en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) comentaron que la citada ley no tendría gran impacto ante la actual crisis, pues está enfocada en la población laboral, que no es la más vulnerable.

Según datos oficiales, el 86% de los empleados -unos cuatro millones- tienen menos de tres salarios en sus cuentas CTS, y la mayoría de ellos solo gana un sueldo mínimo (930 soles).

Se informó que están vigentes dos decretos de urgencia sobre estos fondos: el 033-2020, que establece un desembolso de hasta 2,499 soles ante la emergencia por la epidemia, y el 038-2020, que permite a los trabajadores suspendidos el retiro de una remuneración mensual por cada meses de para.

