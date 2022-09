El Congreso aprobó por insistencia la autógrafa observada por el presidente Pedro Castillo, que establece que el comandante general de la Policía Nacional (PNP) ejerza su cargo durante dos años, con el fin de generar estabilidad y que pueda proyectar estrategias y acciones para combatir la inseguridad ciudadana.

La norma aprobada este jueves 1 de setiembre se sustenta en los proyectos de ley 614, 946 y 1036, la misma que modifica los artículos 8 y 18 del Decreto Legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú.

Como se recuerda, el dictamen fue aprobado por el Pleno del Congreso el pasado 2 de junio y fue observado por el Poder Ejecutivo el 8 de julio. Obtuvo 82 votos a favor, 25 votos en contra y 7 abstenciones .

El titular de la Comisión de Defensa Nacional, José Williams (Avanza País), señaló que la norma contiene dos partes, una sobre asuntos de criminalística, y otra por el periodo que asumen los comandantes generales de la PNP, por dos años, al igual que los comandantes generales de las Fuerzas Armadas.

Lo que se busca, manifestó, es que se le permita al comandante general de la Policía la continuidad necesaria para la planificación de las acciones que conlleven estrategias y acciones en el mediano plazo, particularmente, en la lucha contra la inseguridad ciudadana y el orden interno.

Seguidamente, respondió a las tres observaciones efectuadas por el Ejecutivo. A saber, que esta iniciativa no vulnera los principios constitucionales de separación de poderes y de competencia; no genera subregulación; y no incluye más causales de cese para el comandante general.

Intervinieron en el debate los congresistas Digna Calle (Podemos Perú), Tania Ramírez (Fuerza Popular), Alfredo Azurín (Somos Perú), Edwin Martínez (Acción Popular), Ruth Luque (Cambio Democrático) y Gladys Echaíz, José Cueto y Alejandro Muñante (todos de Renovación Popular).

VIDEO RECOMENDADO

Antauro Humala hizo manualidades de Hello Kitty y repostería para obtener redención de pena por trabajo y educación, reveló la congresista Patricia Juárez. (Video: Canal del Congreso)