El pleno del Congreso aprobó este martes el proyecto de ley que proponía establecer una cuarta legislatura para el periodo de sesiones 2020-2021. Con 75 votos a favor, 33 en contra y cinco abstenciones la propuesta fue aprobada por el Parlamento.

La sesión fue dirigida por la congresista Matilde Fernández, quien detalló que para que se apruebe requería del respaldo de más de la mitad del número legal de legisladores, es decir, 66 votos.

El proyecto de ley para establecer una cuarta legislatura propone modificar la tercera disposición transitoria del reglamento del Congreso y ampliar el periodo anual de sesiones.

Su finalidad es “agregar una legislatura adicional al periodo parlamentario” para “aprobar diferentes reformas constitucionales” que deben darse en dos legislaturas continuas.

El congresista Luis Valdez, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Luis Valdez, resaltó durante su exposición la importancia de revisar reformas que necesitan de una segunda votación para su aprobación.

“El día de ayer aprobamos una ley de reforma constitucional que aportará a la lucha contra la corrupción, reformas como decían algunos parlamentarios que llevan años de espera y necesitan de una segunda votación. Yo les pregunto: ¿Por qué no hacer realidad el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción?”, cuestionó.

Durante el debate, el congresista Guillermo Aliaga (Somos Perú), detalló que esta propuesta tenía un “propósito y un por qué”.

“Ya lo ha explicado el señor presidente de la Comisión de Constitución, no es que este tema se haya dejado al aire, tiene un propósito, tiene un por qué y claro, muchos se rasgan las vestiduras diciendo que no se puede tratar el tema, diciendo que es inconstitucional y la pregunta cae de madura es qué pasa con las municipalidades, donde pueden autodeterminarse”, sostuvo.

A su turno, el congresista Gino Costa indicó que se debía actúa con “responsabilidad y en estricto apego al texto constitucional y al espíritu de la norma”.

“En momento en que se amenaza con cambiar la Constitución, sin respetar los mecanismos establecidos, es imperativo actuar con responsabilidad y en estricto apego al texto constitucional y al espíritu de la norma. No es el momento de dar mal ejemplo y sentar precedentes, no solo inconstitucionales sino peligrosos para la democracia y la República. En la bancada Morada esperamos que este Congreso no incurra en ese error”, refirió.

Por su parte, la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, desde su escaño, precisó que al ser un Parlamento unicameral se necesita de la reflexión de las reformas constitucionales.

“Somos un Congreso unicameral y una reforma constitucional, cuando no hay un Senado, necesita reflexionarse de manera adecuada, ese es el sentido de tener dos legislaturas separadas y en ese sentido quiero decirles que esta reforma tenemos que trabajarla de manera muy cuidadosa”, acotó.

