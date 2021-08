La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República debatirá este martes 31 de agosto un predictamen que regula la aplicación de la cuestión de confianza que eventualmente solicite el Poder Ejecutivo.

Según el artículo único que interpreta el último párrafo del artículo 132 de la Constitución, no se podrá presentar esta figura en caso de reformas constitucionales ni las que afecten las competencias del Parlamento o de otros órganos autónomos.

“Interprétase que el planteamiento de una cuestión de confianza sobre una iniciativa ministerial está referida a materias de competencia del Poder Ejecutivo relacionadas directamente a la concreción de su política general de gobierno, no encontrándose, entre ellas, las referidas a la aprobación o no de reformas constitucionales ni las que afecten las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República o de otros órganos constitucionalmente autónomos”, dice la propuesta de modificatoria.

En la agenda de la sesión también figuran otros dos proyectos sobre el procedimiento de la cuestión de confianza y su investidura, presentados por Hernando Guerra García y Luis Cordero Jon Tay (ambos de Fuerza Popular), respectivamente.

Cabe indicar que la Comisión de Constitución, presidida por Patricia Juárez (Fuerza Popular), sesionará de manera presencial este martes 31 desde las 9:30 horas en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea del Palacio Legislativo.

El último viernes el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, adelantó que podría presentar cuestión de confianza si el Congreso de la República decide interpelar a algún integrante del Gabinete Ministerial.

En declaraciones a RPP Noticias, indicó que aún no se ha tomado una decisión sobre el tema y pidió seriedad a las bancadas en el Parlamento Nacional, pues las interpelaciones no son un “juego”.

“Evaluaremos porque si no nos dejan trabajar, haremos cuestión de confianza, veremos. En este momento no tenemos todavía tomada la decisión porque esto no es juego. Si una cosa no les sale, no van a venir con otra cosa. Hay que ser muy serios y dejar a la gente trabajar”, expresó.