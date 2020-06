El congresista Ricardo Burga, integrante de la bancada de Acción Popular, aseguró luego de ser captado durmiendo en la sesión virtual de la Comisión de Defensa, en el momento en que se presentaba el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, por la compra de un avión Antonov AN-178 a una empresa ucraniana.

Según indicó, inició su día laboral muy temprano, con actividades continuas desde las 6 de la mañana, y, por la tarde, tomó una medicación por un tema de salud, lo que provocó su relajación.

“[Inicié] Muy temprano, desde las 6 a.m., preocupándome por dos pacientes que estaban con COVID […] De ahí me he trasladado a las 10 a.m. al Congreso para una reunión de la Comisión de Producción, posteriormente a las 12, conferencia de prensa de Acción Popular hasta las 3 p.m., a las 3:30 p.m. reunión de la Comisión de Defensa y justamente a esa hora tenía que medicarme por un tema de salud que tengo y eso, lamentablemente, también te da un tipo de relajación. No quiero justificar, pero tengo 15 horas laborando sin parar”, afirmó en RPP.

Como se recuerda, mientras se producía un debate en la sesión de la Comisión de Defensa por la exposición del ministro del Interior, Ricardo Burga fue visto descansando por varios minutos en su silla, generando comentarios en las redes sociales.

El último lunes, el ministro Gastón Rodríguez se presentó ante dicho grupo del Congreso para informar sobre la adquisición de una aeronave, hecho que ha sido cuestionado por su precio y por ser, según un experto en temas militares, solo un prototipo.

El programa “Cuarto Poder” reveló que el Ministerio del Interior cerró la compra de un avión Antonov AN-178 por U$S65 millones, pese a que no cuenta con ninguna certificación internacional.

La adquisición se realizó durante la gestión del entonces titular del Interior, Carlos Morán. Incluso en la segunda semana de octubre del 2019, dos oficiales de la Policía Nacional viajaron a Kiev, capital de Ucrania, para realizar pruebas con el avión.