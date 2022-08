El Consejo Directivo del Congreso de la República verá la propuesta de José Cevasco para la Oficialía Mayor en su sesión de este jueves 18 de agosto.

Según la citación enviada por la presidenta del Parlamento, Lady Camones (Alianza para el Progreso), la reunión se iniciará a las 3:00 p.m. en la Sala Grau del Palacio Legislativo.

Asimismo, los legisladores que deseen participar de manera virtual en la reunión del Consejo Directivo lo podrán hacer a través la plataforma de sesiones virtuales de ese poder del Estado.

#TuCongresoInforma I Este jueves 18 de agosto sesionará el Consejo Directivo, desde las 3:00 p. m. pic.twitter.com/L1DOO6XK7g — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) August 17, 2022

De aprobarse la propuesta, Cevasco Piedra reemplazará a Hugo Rovira y volverá al cargo tras su paso en la gestión fujimorista de Luz Salgado (2016) y Luis Galarreta (2017).

Además José Cevasco estudió Economía en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, donde se graduó de bachiller (1985) y se tituló en la especialidad (1988). Siguió un Diplomado en Economía Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública de España (1990).

Además, concluyó los estudios de la Maestría en Gobernabilidad del Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres, formando parte de la primera promoción.

Del mismo modo, es diplomado en Gobernabilidad Democrática de la Universidad San Martín de Porres (2003) y egresado del II curso a nivel Post Grado, Gobernabilidad y Gerencia Política de la Pontificia Universidad Católica del Perú (2004).

También ostenta un Diplomado en Parlamento, Democracia y Gobernabilidad. The Graduade School of Political Mannagement, The George Washington University, abril-agosto de 2007. Realizó estudios de Post Grado en Planificación Global, Universidad Nacional Mayor de San Marcos (1987).

