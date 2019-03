​Congreso considera que viaje a España de Martín Vizcarra lo hizo caer en enuestas

Síguenos en Facebook

Su viaje a Europa le costó caro. El 63% de popularidad que hace un mes ostentaba el presidente Martín Vizcarra ya es historia pasada, pues una reciente encuesta de Datum revela que el Mandatario goza hoy de 56% de aprobación, siete puntos menos que deben preocupar a Palacio de Gobierno.

Esta situación no pasó desapercibida en el Congreso, desde donde sus detractores afinaron su puntería para lanzar una serie de críticas contra el jefe de Estado.

Los cuestionamientos respondieron, según los críticos, al viaje que realizó Vizcarra a España y Portugal, junto a una comitiva que incluyó a ministros y parlamentarios de distintas tiendas políticas mientras el país era presa de lluvias y huaicos.

SENSIBILIDAD

Precisamente, el presidente del Poder Legislativo, Daniel Salaverry, se refirió al descenso del Mandatario en las encuestas, y le recomendó atender temas de mayor importancia para el país.

“Creo que la población está sensible, porque ha visto un viaje presidencial con una comitiva importante a España, justamente cuando el Perú estaba sufriendo los desbordes de los ríos y el tema de los desastres. No debió viajar (a España) (...) La cifra que más le debe preocupar al Presidente es el 65% de escuelas que no están rehabilitadas”, señaló.

Para el legislador liberteño, otro tema que merece ser una prioridad del Ejecutivo es reducir las cifras de la anemia.

“Hay consideraciones que -hasta el día de hoy- no son atendidas, entre ellas obras para la reconstrucción, la anemia. ¿Con niños anémicos qué futuro le espera al Perú? Las escuelas no han sido reconstruidas, hay viajes que son frívolos en el momento en que el Perú necesita que su máxima autoridad esté aquí”, sostuvo.

En esa misma línea, recordó que él también bajó en su popularidad, debido a escándalos de corrupción cometidos por algunos parlamentarios y denuncias de acoso sexual.

POPULISMO

Para el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, la caída de la popularidad del jefe de Estado es porque ya no podía continuar ejerciendo un populismo sin mostrar resultados positivos para el país.

“(Baja en las encuestas) se debe a que no todo el tiempo puede vivir del populismo. La gente quiere ver obras, hechos con firmeza y por eso se traduce en la baja de apoyo que tiene el Presidente de la República”, indicó.

El fujimorista hizo hincapié en el presupuesto asignado para este viaje de Vizcarra y toda su comitiva a Europa, el cual ascendió a 800 mil dólares en viáticos y “otras cosas”.

El exintegrante de la bancada de Peruanos Por el Kambio, Gilbert Violeta, se unió a los cuestionamientos. A su juicio, el factor principal fue el viaje a Europa. “Esto es parte del barullo y de esta enorme confrontación que sigue habiendo en el escenario nacional y de algunas decisiones inadecuadas, como el viaje a España, que ha resentido mucho a la población”, manifestó.

FACTOR MINISTERIAL

Quien también se pronunció sobre el tema fue la vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, quien comentó que la caída en las encuestas se debe a la falta de participación de los ministros de Estado.

“Creo que en parte la población espera del gabinete una acción más clara y en eso podemos ser críticos, porque ser bancada oficialista no nos impide criticar. A los ministros casi no se les ha escuchado, con algunas excepciones”, precisó.

Por ello, recomendó promover la mayor participación de los miembros del gabinete para que el país observe sus labores. “Se tiene que afiatar el equipo, pero esa es una decisión que tomará el Presidente en su momento. Es una decisión netamente de él, (pero) creo que sí (se debe) empujar (a los ministros) a que tengan mayor vocería, que hablen más, lo cual sí es un deber importante”, dijo.

En otro momento, resaltó que tener un 56% de aprobación no es un mal índice. “Quiero ver a algún Presidente con 56% en el resto de países vecinos o en América Latina. Es un porcentaje importante; es evidente que la situación de las lluvias, la forma como se ha presentado el cambio climático nos ha afectado a todos”, sostuvo.

A su turno, Gloria Montenegro (APP), una de las legisladoras que acompañó al jefe de Estado en el viaje a Europa, dijo que existió una mala comunicación en el Ejecutivo para dar a conocer las actividades realizadas en los dos países y los acuerdos firmados.

“Ese compromiso internacional sí debió cumplirse, fue un viaje aprobado por unanimidad en el Pleno, pero sobre todas las cosas, la parte de comunicación anda muy débil en el Ejecutivo. Desde allá (España), debieron transmitirse los convenios que se firmaron”, manifestó.

Salvador Heresi, exppkausa y actual partidario de Contigo, dijo esperar que dentro de poco el jefe de Estado remonte en su aprobación.

“El tema anticorrupción es muy importante, pero no puede ser la única premisa de gestión de un Gobierno. Sin embargo, (Martín Vizcarra) mantiene una alta aprobación y estoy seguro que, con las obras que van a empezar a entregar e inaugurar [...] vamos a remontar”, indicó.

Mientras tanto, Clemente Flores (PPK) consideró que hace más de 20 años no existe un Presidente que haya superado el 50% de aprobación popular en su primer año de gestión.

“Este Gobierno cosechará lo que ha estado sembrando estos meses y los resultados se reflejarán pronto en nuestra gente. A seguir trabajando”, escribió en Twitter.

POSIBILIDADES

El analista político Fernando Rospigliosi no coincidió con la posición asumida por Aráoz sobre la caída de Vizcarra en las encuestas.

“Lo que dice la señora Aráoz es mentira, porque este gabinete ha sido similar al que tenía (Vizcarra) al principio con algunos cambios, e igual subió a partir del 28 de julio”, expresó a Correo.

Para el exministro del Interior, el descenso de Vizcarra se explica en que solo tiene una bandera, que es la lucha contra la corrupción.

“En los últimos meses se ha visto involucrado en varios hechos que son similares a los que tienen otros personajes de la política a los cuales acusó y atacó”, señala Rospigliosi.

En la misma línea, explica que la única manera de una subida en las encuestas sería “inventando un tema”, como el de la “no reelección de congresistas”, que le generó mucho respaldo. “Si, por ejemplo, el sistema judicial encarcela al expresidente Alan García, él se beneficiaría mucho”, opinó.

Una postura similar tiene el analista político José Carlos Requena, quien sostiene que el Mandatario siempre usó el tema de lucha contra la corrupción, y que el menor cuestionamiento sobre este tema lo afecta.

“Él (Vizcarra) habla de lucha contra la corrupción, el año 2019 lleva oficialmente dicha denominación, pero luego sale lo de la empresa Conirsa y lo del financiamiento”, recordó.

En diálogo con Correo, Requena explica que se observa un desgaste en el modo de gestión de Vizcarra. “Él había optado por hacer política antes que gobernar y cuando aparecen todos los problemas, y las acusaciones por corrupción, son cosas que sin duda lo han dejado descolocado”, señaló.

Además, resalta que lo que se ha visto a la fecha es una persona enfocada solo en gestos, que sí son útiles pero solo por un periodo determinado.

“Pero no se puede gobernar en base a eso. La gente le empieza a exigir resultados y es lo que precisamente no ve. A final de cuentas, el tema anticorrupción es un poco limitado, porque el presidente Vizcarra no controla a la Fiscalía y al Poder Judicial para hacer más de lo que ya ha hecho”, comentó.

MÁS DATOS:

- 1 marzo de 2019: Martín Vizcarra retornó de su viaje de Estado a los países de España y Portugal.

- Salaverry recordó que bajó su aprobación por escándalos en el Congreso.

- Descartado. Vizcarra reitera que no será candidato. El presidente Martín Vizcarra descartó postular a las elecciones del 2021. En setiembre del año pasado, sostuvo que una vez culminado su periodo constitucional se irá con la satisfacción de dejar bases sólidas para el desarrollo del país. Sin embargo, Salvador Heresi activó las alarmas cuando dijo que era una posibilidad postularlo a la reelección, sin embargo, se rectificó.