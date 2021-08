El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Eloy Espinosa-Saldaña afirmó que no se puede hablar de cesar y no de nombrar a los nuevos integrantes en el Congreso de la República, pues dicho escenario “no es constitucional”.

En diálogo con RPP TV, recordó que la propia Constitución Política de 1993 precisa que se deben alcanzar 87 votos en el Parlamento Nacional para elegir a los nuevos magistrados del TC.

“La Constitución es muy clara, dice que se tienen que poner de acuerdo 2/3 partes del Congreso para elegir al Tribunal. Nosotros no tenemos suplentes ni jueces ni nadie que nos reemplace”, expresó.

“Hablar de cesar y no de nombrar, primero, no es un escenario constitucional y, segundo, nos podría dejar en la situación del vacío que, doy por descontado, no es la intención de que no haya Tribunal. Si cesan a seis de siete, qué Tribunal va a haber”, añadió.

Espinosa-Saldaña también cuestionó que en el Congreso no se hayan puesto de acuerdo para elegir a los nuevos miembros del TC en los últimos dos años, mucho menos que el que obtuvo la más alta votación en el proceso de selección, Fernando Calle, solo haya obtenido 6 votos en el Pleno.

“Nosotros no queremos quedarnos. Desde 6 meses antes de que tocara irnos –y el que tiene que decir cuándo nos vamos es el Congreso- les dijimos: ‘señores ustedes tienen que ejercer su competencia’, que es juntar 2/3 de los votos de los congresistas para sacarnos”, acotó.

“No tenemos la culpa que haya pasado más de dos años y no lo hagan, o que ellos convoquen a una comisión cuya estrella, el que supuestamente era el primero de la lista, solo haya sacado seis votos, como ocurrió con el señor (Fernando) Calle en el intento de elección anterior”, sentenció.

Como se recuerda, la bancada de Renovación Popular, a iniciativa del congresista Alejandro Muñante, presentó un proyecto de ley que plantea que los magistrados del TC no puedan seguir ejerciendo su cargo luego de que este se venza tras cinco años de haber sido nombrados.

La iniciativa legislativa, que propone hacer cambios en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, señala también que un año antes de que se venza el nombramiento de los tribunos, el titular del TC debe enviar una carta al presidente del Congreso de la República para pedir el inicio del proceso de selección de nuevos miembros. Además, el proyecto propone que no haya reelección inmediata.

Como disposición complementaria final, se establece que se declarará vacante los cargos de los magistrados que tengan el mandato vencido al día siguiente la publicación de esta norma.

Los magistrados del Tribunal Constitucional con mandato vencido son Ernesto Blume, Manuel Miranda Canales, Carlos Ramos Núñez, José Luis Sardón, Marianella Ledesma Narváez y Eloy Espinosa-Saldaña.