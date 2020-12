La Comisión de Fiscalización del Congreso invitó -el pasado 18 de noviembre- a una coacusada del legislador Edgar Alarcón (Unión por el Perú) para hablar sobre los casos de corrupción en el Callao.

Según informó ‘Panorama’, se trata de Nimia Ching Arce, ex contralora del Callao y denunciada por el presunto delito de peculado doloso, quien fue invitada a dicho grupo de trabajo para hablar de temas anticorrupción.

En 2010 Alarcón Tejada, entonces gerente general de la Contraloría, acordó pagos de liquidaciones a trabajadores como si hubiesen sido despedidos arbitrariamente.

La fiscal Zoila Suero aseguró que el 31 de mayo del 2010 el mismo Alarcón se autoliquidó con 424 mil soles con beneficios sociales y al día siguiente volvió a contratarse para ejercer el mismo cargo de confianza en la Contraloría.

Luego de dos años de investigación Alarcón ha sido denunciado por peculado doloso e instigador de colusión, y ha solicitado 12 años de prisión y otros 10 de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público.

En el mismo expediente fiscal aparece el nombre de Ching Arce como autora del mismo delito. La fiscal la acusa de haber visado 16 pagos con esa modalidad cuando era gerente de Finanzas de la Contraloría y pidió para ella 5 años de cárcel.

“A mí no me han invitado a la comisión para hablar de la acusación en la que estoy por tema de función con el señor Alarcón, a mí me ha llamado porque he sido contralora del Callao”, dijo Ching Arce en su defensa.

“No he ido a hablar con el presidente de la comisión, es una comisión donde están varios congresistas. No he ido porque yo haya querido o porque quiero verle la cara al señor Alarcón ni por nada parecido, he ido porque la institución me ha autorizado”, añadió.

En tanto, Edgar Alarcón señaló que no existe ninguna paradoja o conflicto de intereses al invitar a Nimia Ching Arce para hablar sobre temas anticorrupción en la Comisión de Fiscalización.

“Para mí acá no hay ninguna paradoja o conflicto, este es un tema general que estaba manejando la corrupción, en este caso en el Callao. Creo que la situación con la que se están llevando los casos últimamente, donde todo lo que interviene Alarcón es irregular, hay corrupción atrás de todo lo que hace Alarcón, hace que esta invitación se vea con algunas dudas, con algunas sospechas”, aseveró.

