La congresista Mónica Saavedra (Acción Popular) presentó un proyecto de ley que con el cual se propone establecer la paridad en la designación de cargos de confianza de alto nivel en el Poder Ejecutivo.

Según la propuesta legislativa Nro. 5607/2020-CR, el objetivo es establecer el principio de paridad en la designación de ministros de Estado, viceministros, secretarios generales y asesores de dichos funcionarios.

“El incumplimiento de la presente ley genera nulidad en las designaciones de pleno derecho hasta que se adecúen a la presente norma. Sin perjuicio de ello la autoridad que no respete la presente norma es pasible de sanción administrativa”, precisa el proyecto.

En la exposición de motivos, detalla que en la composición de los gabinetes de ministros desde el año 2011 es “constante la disparidad” y que la única ocasión en la cual pudo existir fue con la gestión de Salvador del Solar (10 a 9).

Al respecto, la legisladora Mónica Saavedra recordó que el Ejecutivo respaldó la ley de paridad y alternancia en las listas de candidatos para las elecciones del 2021, aprobada por el pleno del Parlamento el último jueves.

No obstante, aclaró que su propuesta no rompe el criterio de meritocracia y no busca imponer, sino reconocer la capacidad de preparación de las mujeres para ejercer cargos en la administración pública.

“Las mujeres somos la mitad en el Perú y exigimos paridad, no como una imposición, sino como una consecuencia lógica de nuestra preparación, de nuestro compromiso con el servicio público y nuestro derecho fundamental de igualdad ante la ley”, expresó.

“Esto no rompe con el criterio de meritocracia, porque el presidente y los ministros deberían escoger que 50% de sus colaboradores de confianza entre mujeres altamente preparadas para estos cargos”, añadió la parlamentaria de Acción Popular.

Precisar que el pleno del Congreso 2020-2021 aprobó ayer una norma que establece criterios de paridad y alternancia de género (50% de mujeres o de hombres, ubicados en forma intercalada) aplicables para el proceso electoral 2021.

El texto sustitutorio fue aprobado con 111 votos a favor, 15 en contra y 1 abstención, y exonerado de segunda votación. Sin embargo, la representación nacional no logró consenso para eliminar el voto preferencial.