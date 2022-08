El congresista Alejandro Cavero (Avanza País) presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo la creación de una Oficia de Estudios Económicos en el Congreso de la República y que pueda realizar un análisis costo-beneficio, así como el impacto regulatorio de los proyectos de ley que se presenten.

“Todos los dictámenes deberán contar con la opinión de la Oficina de Estudios Económicos para poder ser debatidos en el pleno del Congreso de la República (...) cuenta con un consejo consultivo. Cada grupo parlamentario propone un miembro para que integre dicho consejo”, se acota en el documento.

Por ello, se busca modificar los artículos 26, 75 y 78 del Reglamento del Congreso, donde se detalla que los parlamentarios podrán solicitar a la citada oficina la “elaboración parcial o total del análisis costo-beneficio, así como otros tipos de análisis”.

“No se puede debatir ningún proyecto de ley que no tenga dictamen, ni ningún dictamen que no cuente con la opinión de la Oficina de Estudios Económicos respecto a su análisis costo-beneficio y no haya sido publicado en el portal del Congreso...”, se precisa.

MIRA AQUÍ: Ministros se despiden de Aníbal Torres

Según la disposición transitoria, será la Dirección General Parlamentaria la que implemente la Oficina de Estudios Económicos en un plazo no mayor de 6 meses, desde la publicación de la presente norma. “La Mesa Directiva aprueba el organigrama

LO MÁS LEÍDO:

VIDEO RECOMENDADO: