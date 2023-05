El procurador general del Estado, Daniel Soria Luján, presentó denuncia contra el congresista Edgar Tello (Bloque Magisterial) ante la Fiscal de la Nación, por el delito de concusión, a raíz de presuntos cobros (recortes de sueldo) que habría realizado a sus trabajadores.

Esta denuncia se da luego que a Tello se le acusó de recortar el sueldo de su personal y hostigar a una trabajadora por negarse a entregar parte de su salario.

🔴#ÚLTIMO | El procurador general del Estado, Daniel Soria Luján, presentó denuncia contra el congresista Édgar Tello ante la Fiscal de la Nación, por el delito de concusión, a raíz de presuntos cobros que habría realizado a sus trabajadores. pic.twitter.com/MBwSyN8ABI — Procuraduría General del Estado - Perú (@PGE_Peru) May 29, 2023

Punto Final recogió el testimonio de una exasesora de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, grupo que preside Tello. Esta persona dijo que se negó al recorte de su sueldo.

Al parecer, el legislador le pidió que compre un proyector valorizado en S/4.600 con el dinero de un bono que recibió en abril pasado.

“Al mismo congresista le dije: Esto es broma, ¿no? ‘No’, me dijo. ‘Pero cómo va a ser una broma ahora que estás con el bono. No tienes justificación para que puedas apoyarme con este proyector’. Entonces yo le dije no. No es que no podía, [es que] no quería. A raíz de eso sentí que él cambió totalmente conmigo”, dijo al dominical.

