Congreso se pronuncia sobre adelanto de elecciones propuesto por Martín Vizcarra (FOTO)

El Congreso de la República se pronunció en sus redes sociales sobre el adelanto de elecciones que propuso Martín Vizcarra en su mensaje de hoy.

"Una vez más, el presidente de la República ha puesto al país en una situación de incertidumbre e inestabilidad, con la cual ha generado una situación de mayores condiciones de conflicto político", se puede leer en la primera parte del mensaje.

"El presidente no ha presentado por escrito la propuesta de adelanto de elecciones generales anunciada durante su mensaje a la Nación, tal como ocurrió al Congreso en julio de 2018. Por lo tanto, hasta que esta no sea presentada, el Congreso no se pronunciará de manera definitiva sobre la reforma", así refiere el Legislativo en la segunda parte de su mensaje.

"Sin embargo, anunciamos que, sea cual sea la fórmula que adopte el Ejecutivo, el Congreso procederá únicamente dentro del marco constitucional vigente y dentro del respeto a los principios democráticos. No nos aferramos a nuestros cargos, pero defenderemos la institucionalidad del Poder Legislativo, la Constitución y el sistema democrático", concluyó de esta manera el mensaje del Legislativo.